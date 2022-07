Más de 300 alumnos egresaron del CECyTEQ Pedro Escobedo

El viernes pasado se llevó a cabo la ceremonia de graduación de la generación 2019-2022 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Querétaro (CECyTEQ) Plantel No.83, ubicado en el municipio de Pedro Escobedo, donde 327 estudiantes concluyeron sus estudios de nivel medio-superior.

Durante su mensaje, el director general CECyTEQ en el estado, Luis Fernando Pantoja Amaro, mencionó que los estudiantes de todos los niveles se enfrentaron a una de las etapas más difíciles en los últimos años para la educación, que fue la pandemia por Covid-19. Por ello, reconoció el esfuerzo y desempeño de los egresados para sobre llevar esta situación.

Asimismo, mencionó que uno de los principales objetivos del CECyTEQ en todos sus planteles del estado es brindar un servicio educativo de calidad que permite generar en las y los jóvenes competencias para enfrentar los retos y contribuir a que Querétaro se convierta en un estado modelo para todo el país.

“Todos los que conformamos la comunidad educativa (tenemos) la obligación de poder entregar servicios educativos de calidad, que estén a la altura de lo que los padres de familia están requiriendo (…). (Egresan) jóvenes con competencias, jóvenes con una capacidad para que puedan poner su propio negocio, ponerse a trabajar o si lo quieren, entrar de manera directa a una universidad”, comentó.

Por su parte, el presidente municipal, Amarildo Bárcenas Reséndiz, puntualizó que la administración que encabeza ha invertido en el CECyTEQ Plantel No.83 de Pedro Escobedo, lo cual, dijo, es fundamental para que los estudiantes cuenten con espacios dignos. Asimismo, agregó que seguirán trabajando en favor de esta institución educativa.

“Nos dábamos cuenta que los planteles de la media superior estaban olvidados y creo que el tema de venir a visitar y desde la primera vez que me abrió la puertas este plantel, mi esposa me acompañó y me lo comentaba y me lo dejaba muy claro, que hiciéramos todo el esfuerzo (…), esto no termina aquí, vamos a seguir trabajando, mi esposa y un servidor, por este plantel”, apuntó el alcalde.

Finalmente, en el evento las y los alumnos recibieron la constancia que los acredita como la vigesimosexta generación de egresados de CECyTEQ Plantel No.83 de Pedro Escobedo.