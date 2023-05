Módulo del INE de San Juan del Río podría ser reubicado

El Instituto Nacional Electoral (INE), analiza la posibilidad de reubicar el módulo de atención ciudadana del municipio de San Juan del Río, debido a que está próximo a caducar su contrato de arrendamiento en el lugar donde actualmente se encuentra.

Lo anterior lo dio a conocer el vocal Ejecutivo del organismo, Luis Roberto Lagunes Gómez, quien explicó que en septiembre se vence el contrato de renta de la oficina donde se realizan los diferentes trámites de la credencial de elector, sin embargo, todo es incierto por el plan B de la reforma electoral y sus secuelas, ya que no se sabe con exactitud, dijo, si se renovará el contrato o bien, buscará otro lugar.

Local Acercará INE más casillas a los votantes

“Igualmente tenemos una situación, el módulo que está aquí en San Juan fue un contrato plurianual, entonces ya se va a vencer en los próximos meses pero igualmente estamos en lo mismo, tenemos que estar viendo si vamos a renovar o si vamos a buscar otro espacio, no lo sé, aquí lo único complicado de un módulo fijo es que es tanto equipo y tanto personal, que no puedes estar llevando y trayendo, son equipos fijos”.

Esta situación, comentó que resulta preocupante por lo que hoy se vive en el INE, pues si bien, actualmente la SCJN ampara al INE contra el plan B de la reforma electoral, aseguró que es incierto saber desde donde operará la oficina emisora de la de la credencial de elector.

“El contrato se termina en septiembre, y también estamos viendo la posibilidad de irnos a otro lugar, tiene que ser un lugar que garantice no solo la accesibilidad, pero debe ser un lugar estratégico que esté en medio de preferencia de San Juan del Río, que tenga lugar de estacionamiento, facilidad para personal con discapacidad y adultos mayores, no puede ser en una avenida donde no haya donde estacionarse”.

Agregó que restan pocos meses para que termine el contrato de alquiler que tiene el módulo en la zona oriente del municipio, por ello, se espera que con anticipación se cuente con la certeza de saber si habrá renovación de este mismo o bien, una reubicación de la oficina, a fin de que la población pueda conocer de las medidas que serán empleadas.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo