Morena es omiso: Monreal

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Ricardo Monreal Ávila, acusó al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de ser omiso para llevar a cabo acciones que moderen la propaganda que los demás aspirantes han realizado en los últimos meses.

Durante su visita al municipio de San Juan del Río, aseguró que por su parte, no habrá ningún tipo de acción legal que iniciar dadas las condiciones que actualmente se tienen por parte de los demás contrincantes, no solo en el estado de Querétaro, sino a nivel nacional, si no que habrá de esperar a que recapaciten y trabajen los ideales del partido guinda.

“Una cosa es el partido y otra cosa es el presidente, yo al presidente lo respeto, creo que es un demócrata, el presidente ha respetado las reglas incluso el presidente pidió que bajarán los espectaculares, no lo hicieron y simplemente el partido también hizo caso omiso”.

El senador con licencia, llamó a las demás “corcholatas”, a cuidar las formas y moderarse con la propaganda que continúa por donde quiera y sin que el partido de Morena accione al respecto.

“Lo único que quiero, es que al menos cuiden las formas, se auto moderen, porque nosotros en Morena no estamos acostumbrados al exceso ni al despilfarro, ahorita que venía por la carretera, vi uros especulares, no vi ninguno mío, y no creo que haya, yo no voy a denunciar formalmente, simplemente es una llamada a la auto moderación”.

Finalmente pidió a los habitantes a tener la confianza y a seguir trabajando por la Cuarta Transformación, pues dijo, que en el territorio queretano tuvo acercamiento con varios sectores, interesados en trabajar coordinadamente con el proyecto que encabeza, es por ello, que de esta manera realizó una gira por el estado, concluyendo en el municipio sanjuanense.