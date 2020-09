Morena se prepara para afiliaciones

El secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Jesús Méndez Aguilar, informó que la jornada de afiliación a este instituto político se realizará durante tres meses de acuerdo a lo proyectado.

Dijo que para ello se buscará que las condiciones de salud pública se encuentren mejor ante la pandemia de Covid-19, para ello se ha proyectado durante diciembre, enero y febrero del 2021 llevar a cabo dicha jornada de afiliación a Morena, para ello los próximos meses se dará a conocer los mecanismos y métodos de afiliación.

Pidió a los interesados en integrarse a dicho partido político contar con credencial de elector actualizada, con la finalidad de sumarse a la vida política que tendrá el organismo los próximos meses ante el siguiente proceso electoral.

“Vamos a tener más adelante afiliaciones, estimamos que esto pudiera darse en el mes de diciembre, enero y febrero no más, desde luego que tengan su credencial de elector, si no la tienen no se podrán afiliar a Morena”.

Agregó que se tiene previsto un importante número de nuevos integrantes a Morena, debido al interés que muchos ciudadanos han mostrado para formar parte de las filas morenistas, razón por la cual pidió a los interesados estar pendiente en las próximas convocatorias que publicará el partido para las nuevas afiliaciones.