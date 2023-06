Municipio escobedense recibió quejas sobre predio invadido

El municipio de Pedro Escobedo sí recibió quejas de la llegada de paracaidistas a un predio de la comunidad de San Fandila; sin embargo, la intervención se dio por parte de autoridades judiciales al tratarse de un problema entre privados, apuntó Amarildo Bárcenas Reséndiz, alcalde de Pedro Escobedo.

Indicó que el municipio tenía conocimiento de la presencia de paracaidistas en dicho predio, en el que se llegó a detectar entre 50 y 100 personas; sin embargo, puntualizó que el tema es de competencia estatal y federal.

“Respeto mucho, es un tema entre particulares y obviamente respeto mucho a las instituciones, creo que hoy hay un procedimiento por una parte privada, sale seguramente una sentencia y resolución, muy respetable”, dijo.

La tarde del martes la fiscalía dio a conocer la detención de dos personas, un hombre y una mujer, posiblemente relacionados con el despojo de un predio, en San Fandila, municipio de Pedro Escobedo, esto luego de una denuncia presentada por un particular.

Bárcenas Reséndiz agregó que como municipio están abiertos al diálogo con la ciudadanía y aseveró que es importante que no se tomen vías rápidas, como la carretera 57, la cual fue bloqueada por poco más de tres horas para exigir la liberación de las personas que fueron detenidas por la fiscalía.

“Yo respeto mucho, pero creo que el tema de respetar lo que se traslada por la autopista más importante de nuestro país, y eso es lo que nosotros como gobierno hemos estado pendientes”, apuntó.

Además, mencionó que solo si la autoridad judicial lo requiere se mantendrá vigilancia en el predio mencionado para evitar que vuelvan a instalarse personas que no son dueñas de éste. “Es un tema entre particulares, esta situación no es de ahorita, es de hace muchos años y es muy respetable. Sé que hubo diálogo de la secretaría de gobierno con este grupo; (sic), sabemos que hay una situación legal, pero no nos toca a nosotros como municipio resolverlo, le toca a instancias estatales y federales”, señaló.