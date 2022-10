Municipio se deslinda de exhumación en Panteón Municipal 1

El secretario de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, Joaquín Alfaro Reyes dijo a propósito de la denuncia sobre una supuesta exhumación irregular en el Panteón Municipal #1, que este procedimiento lo solicitaron familiares del fallecido, sin embargo, la inconformidad tiene que ver con un conflicto entre los miembros consanguíneos.

En rueda de prensa, el funcionario aclaró que, los procedimientos corresponden a lo que marca la ley, y conforme a las peticiones que se solicitaron los familiares, por lo que, además desconoció sobre el curso que sigan las indagaciones ya que optaron por iniciar una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Y es que, recordó que la mañana de este martes arribaron un grupo de quejosos a las inmediaciones de la antigua Presidencia Municipal y posteriormente a Centro Cívico, con la intención de que se diera una explicación sobre la exhumación y el origen de los trámites.

“Existen dos familias, las cuales están discutiendo o peleando el espacio. Nosotros realmente no abrimos la tumba por abrirla porque ellos autorizan y dicen cuál es la tumba y presentan los pagos y permisos, nosotros no hacemos de más. Eellos requieren de sacar un permiso y pagos, si no se autoriza del Registro Civil, no se hace nada”.

Refirió que, la disyuntiva ha existido entre particulares, es decir, las familias, pero que es una cuestión que deberán de revisar con detenimiento entre ellos, por lo que lo que respecta a Servicios Municipales, no hay más seguimiento.

“Existen dos títulos de propiedad del espacio, unos del año 1985 y otro del 2005, el del 2005 son los quejosos del espacio y si llegan con el comprobante del espacio y hacen los tramites nosotros no tenemos ningún inconveniente porque en ese momento lo hacen con Registro Civil y nosotros no manejamos nada de eso”.

Alfaro Reyes informó que, luego de que las familias dieron parte a la FGE, el jefe del área rindió una declaración y que están abiertos para lo que soliciten, aunque subrayó en que ya no serpia competencia del Municipio.