Municipios no han solicitado apoyos por la sequía: Conagua

Por el momento ninguno de los 18 municipios del estado de Querétaro ha solicitado apoyo por contingencia de sequía a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su delegación Querétaro, así lo dio a conocer el titular de este organismo Raúl José Medina Díaz, al referir que todavía pueden ingresar proyectos para recibir apoyo, dado que los cuerpos de agua de esta entidad permanecen a niveles muy bajos

Y es que recordó que, en el pasado periodo de lluvias para esta región, fue muy leve por lo cual no se pudo hacer la captación suficiente para que puedan brindar servicio al sector agrícola principalmente, ya que, ellos son los más afectados, dijo que más que nada los que dependen de temporal.

"No, ninguno de los municipios ha solicitado el apoyo que corresponde a las sequías, pero están en tiempo todavía (para solicitarlo). Todo el tiempo de la sequía es hasta que vuelva a iniciar el período de lluvias en el estado de Querétaro, que sería hasta el próximo año".

El director de la Conagua detalló que, aunque no se tiene considerado un tope máximo para la erogación de recursos particularmente por la sequía, el incentivo se puede dar en diferentes ejes principalmente en la cuestión de fertilizantes y ayuda para el campo y que no vean mermada su situación por no tener insumos.

En este sentido, recalcó que no todas las entidades de la república mexicana pueden disponer de recursos, pero que para el caso del estado de Querétaro sí, porque el nivel de agua de las 26 presas que opera la Conagua es muy bajo, aunado a que los bordos tampoco pudieron hacer una buena captación en el pasado periodo de afluencia pluvial.