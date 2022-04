Negocios nacieron durante la pandemia y subsisten

El servicio de comida para llevar y a domicilio, fue uno de los que mayormente se utilizaron durante la pandemia por Covid-19, aspecto que propicio no solo la innovación de los restaurantes sino surgimiento de muchos negocios con oferta de alimentos y bebidas.

María Antonieta Martínez Vásquez, surgió como emprendedora de un negocio de alimentos y bebidas mediante esta modalidad en el municipio en tiempos de la emergencia sanitaria, compartió que a raíz de haber perdido su empleo, optó por haber puesto en marcha su propio negocio, actualmente consolidado, pues muchos comensales optan por solicitar el menú del día a domicilio, práctica que consideró que llegó para quedarse.

Local Obras en Mercado Juárez al 39%

Compartió que con dificultades económicas, anímicamente y familiares, decidió en el 2020 emprender su negocio, el cual hoy en día sigue siendo opción para los comensales, ya que de lunes a viernes prepara los alimentos y bebidas desde su hogar, ubicado en la zona oriente, sitio en el cual, afirmó que ha encontrado una nueva forma de obtener un ingreso económico, pues no paga renta ni requirió de una fuerte inversión para impulsar su negocio.

A poco más de dos años de la pandemia por Covid-19, Martínez Vásquez compartió que lentamente va prosperando su negocio, mismo que le permite a la vez atender otras labores de casa, como familia y hogar.

“Aunque empecé con mucho temor porque no sabía cómo empezar, hoy me va mejor, la gente me empieza a conocer, estoy en La Floresta pero mandamos pedidos a varias colonias y depende del servicio de entrega, la verdad es que yo estaba trabajando en una empresa y por la pandemia nos pidieron ir menos días, ya luego nos comentaron que habría un recorte de personal y me tocó, decidí poner mi negocio y solo invertí poco por el temor de que no pegaría y aquí estamos”.

Apuntó que con el apoyo de sus dos menores hijos, su labor en la preparación de los alimentos y bebidas continua, apoyada de grupos de Whatsapp y otras redes sociales, registra pedidos para llevar o bien, a domicilio, y aunque diario es diferente, aseguró que de tres pedidos que tenía, actualmente realiza entre 20 y 25 diariamente.

Foto: Alejandro Arredondo | El Sol de San Juan del Río

De esta manera es como aseguró que en el municipio no solo ella sino mucha gente decidió impulsar su negocio de comida para llevar o a domicilio por muchos motivos, entre ellos, la pérdida de empleo como ocurrió en su caso, en otros, porque fue una de las opciones que mayormente repuntó en el municipio, por eso descartó su reincorporación al sector industrial de la demarcación, toda vez que ha encontrado una nueva forma de obtener un ingreso económico desde su casa y familiarmente.