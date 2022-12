Niegan la recarga de cilindros de gas

Desde el lunes pasado, en el municipio de San Juan del Río se dejó de despachar gas LP para rellenar los cilindros de capacidades de 10, 20 y 30 kg en las diferentes estaciones de servicio, esto a decir de usuarios que fueron a los diferentes puntos para la recarga del producto, medida que se tomó para evitar riesgos de siniestros como el ocurrido el pasado 24 de diciembre.

En el accidente ocurrido en días pasado, se registró el deceso de una persona que se encontraba rellenando un cilindro en la zona oriente de la ciudad, así lo expuso Fernando Mendoza Moreno, habitante de San Juan del Río, quien precisó que dentro de sus posibilidades no está comprar un tanque de 20 o 30 kilos.

"Ahorita fui a bulevar Hidalgo para rellenarlo y la estación está cerrada, los empleados dicen que no han abierto, y vine a las de zona oriente y me dicen que tampoco me pueden despachar por lo que pasó el sábado. El problema es que no me alcanza para comprar un tanque de 30 kg que cuesta por ahí de los 700 pesos".

El usuario señaló que, ahora tendrá que recurrir a prender una hornilla en su hogar para poder preparar sus alimentos, y agregó que el personal de estas estaciones que dijeron que esta situación se podría normalizar a partir de la segunda semana de enero.

"Esto va a ser un gasto muy pesado para nosotros los que no nos alcanza para un tanque grande, ellos dicen que esto se va a normalizar como para el 10 o 15 de enero, pero mientras no vamos a tener dónde recargar. No dan otra explicación para esto que está pasando", subrayó