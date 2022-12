No cesa venta ilegal de alcohol en La Valla

Al día de hoy se han detectado al menos siete lugares donde se venden bebidas alcohólicas de manera clandestina en la comunidad de La Valla. Si bien se han hecho los reportes ante las instancias competentes, no se ha tenido una respuesta favorable ni se han implementado acciones para detener esta práctica dentro de la localidad, afirmó el delegado municipal del sitio, Jacobo Hernández Ibarra.

Indicó que los puntos detectados donde se comercializan este tipo de bebidas se tratan de algunas tiendas misceláneas y ciertos domicilios particulares. Aseguró que estos establecimientos no cuentan con los permisos correspondientes para vender bebidas alcohólicas. Además, añadió que la venta de estas sustancias prevalece hasta altas horas de la noche y que el producto que más se comercializa de manera clandestina es la cerveza.

“Hemos hecho de conocimiento que sí hay lugares de venta de alcohol, lugares que no tienen permisos, misceláneas y todo, lugares que a altas horas de la noche les venden bebidas alcohólicas. Hemos hecho el reporte ante la instancia que corresponde, pero creo que no se ha hecho nada al respecto”, comentó.

Refirió que la venta inmoderada y clandestina de alcohol es lo que en muchas ocasiones provoca actos de violencia en las calles de la comunidad como riñas o algunos enfrentamientos entre personas, así como otro tipo de conductas que alteran el orden público.

Detalló que en tanto no se regule la venta de bebidas alcohólicas en horarios y establecimientos adecuados este tipo de problemas prevalecerá. Además, dijo, la venta ilegal de alcohol es una situación que se presenta en varias comunidades del municipio.

“Esto es lo que genera a veces la violencia, todo el desorden, porque no hay un control en ello. Entonces, mientras no se regule la venta de las bebidas (alcohólicas) en horarios y en espacios adecuados, lo vamos a seguir padeciendo, no nada más mi comunidad, creo que en todos lados a lo mejor puede pasar lo mismo”, apuntó.

En ese sentido, hizo un llamado a las instancias competentes, a fin de realizar las acciones oportunas que frenar la venta ilegal de alcohol, así como regular a aquellos establecimientos que comercializan con estos productos. Añadió que estas medidas beneficiarán de manera considerable en estas fechas, toda vez que se está a unos días de que en la comunidad comiencen las fiestas patronales.