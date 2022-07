Incontenible la venta clandestina de alcohol

Al día de hoy, en la comunidad de San Clemente, en el municipio de Pedro Escobedo, se han detectado cerca de seis establecimientos donde se venden de manera ilegal bebidas alcohólicas a personas de distintas edades, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, J. Carmen Araujo Cruz.

Señaló que, si bien la presencia de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública ha disminuido de manera considerable, aún no se puede erradicar este problema en su totalidad debido a estos establecimientos clandestinos, cuya venta se presenta mayormente durante fines de semana.

“Hay mucha gente aquí que toma mucho. Antes estaban en la calle tomando y haciendo sus desmanes, ahorita actualmente no es tanto porque el municipio nos ha apoyado con algunas patrullas (…). Aunque ha disminuido este problema, no podemos decir que se haya acabado porque hemos detectado como unos seis lugares que venden de manera clandestina”, comentó.

Local Desbancó “cristal” al consumo de alcohol

Refirió que la presencia de personas ingiriendo alcohol en la vía pública ha disminuido en hasta un 70 por ciento. Asimismo, agregó que anteriormente estas personas se congregaban en la zona centro de la comunidad para beber alcohol.

Ante los puntos ilegales de venta de alcohol detectado en la comunidad, puntualizó que se han denunciado ante las autoridades competentes. No obstante, “no veo que se haya hecho mucho, pero ahí vamos poco a poco”, dijo.

Por otra parte, mencionó que otros de los problemas que aqueja a San Clemente es el aumento de la drogadicción, especialmente entre jóvenes. Detalló que se ha detectado el consumo de estas sustancias entre adolescentes que acuden a la secundaria, es decir entre jóvenes que van desde los 12 hasta los 15 años de edad. Puntualizó que la droga que más se consume entre los adolescentes es la sustancia conocida como “cristal”.

“Ya aumentó mucho la drogadicción aquí en la comunidad (…). Esto no pasa solamente en mi comunidad, pasa en casi todas las comunidades. No sé de qué manera las autoridades hayan buscado la forma de evitar esto. No es solamente aquí en mi comunidad, es en casi todas las comunidades de aquí del municipio donde hay ese problema”, concluyó.