No descartan alianza entre el PRI y el PAN

Aunque es un tema que debe de analizarse de manera puntual, no se descarta que a nivel local pudiera haber una alianza entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) para las próximas elecciones de 2024, señaló la presidenta del tricolor en Querétaro, Abigail Arredondo Ramos.

Indicó que esta opción se debe a que las dirigencias nacionales de ambos institutos políticos han mencionado que es muy posible que la alianza se realice a nivel federal para contener en los comicios de 2024.

“En la vida no hay nada seguro y en la política menos. Lo único seguro en la política es que no hay nada seguro. Entonces, hoy partimos de que la idea es que, y lo que nos dicen a nivel nacional, es que sí pueda haber, y es muy seguro que vaya a haber alianza. Si así fuera, pues nosotros obviamente también vamos construir aquí en lo local (…). No descartamos que pudiera haber una alianza”, comentó.

Refirió que si bien es cierto en algunos estados del país ha funcionado la alianza, en otros no ha tenido el éxito esperado. En ese sentido, detalló que recientemente sostuvo una reunión con la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Leonor Mejía Barraza, donde se planteó iniciar con los análisis para determinar la factibilidad de esta alianza en Querétaro.

“El día yo me senté con Leonor Mejía, que es la dirigente aquí en el PAN estatal, eso platicamos. Que lo que creíamos pertinente ya es que pudiéramos empezar tal vez con estas mesas de trabajo, de análisis, distrito por distrito (…). Creo que eso es lo más importante, arrancar eso lo más pronto que se pueda”, apuntó.

Finalmente, puntualizó que en tanto se define si existe alianza o no con el PAN, el PRI deberá trabajar para construir un partido más sólido, con una estructura de militantes propia, a fin de recuperar espacios en 2024.

“Ahorita por los tiempos en los que estamos todavía, el primer trabajo y obligación que tenemos es hacer un partido más robusto, con estructura propia, real. Saber con mucha honestidad cuántos tenemos, cuántos somos, quiénes somos, en donde estamos”, concluyó.