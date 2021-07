No habrá mesas recetoras de votación especiales 

La vocal Ejecutiva de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), en Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza dio a conocer que, para la consulta popular del 1 de agosto, las mesas receptoras de votación especiales serán descartadas, dado que solo se contarán con sitios precisos de participación acorde a las secciones electorales.

A nivel estatal serán mil 056 mesas receptoras de votación, de las cuales 190 serán distribuidas en el Distrito Electoral Federal II (San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes), para ello se tienen contemplada una lista nominal de 307 mil 161 ciudadanos para votar.

Local INE integra plantilla para la consulta

“No habrá mesas receptoras de la consulta popular especiales, quienes llegamos a Querétaro cierto tiempo, pero pensando que lo hicimos en los últimos meses, tuvimos tiempo para actualizar nuestro domicilio, las casillas especiales en su oportunidad, no son para quien no actualice un domicilio, son para quien el día de la jornada electoral está fuera de su domicilio que no es lo mismo, es nuestra responsabilidad como ciudadanas actualizar nuestra credencial”.

Exhortó a la ciudadanía participar en la consulta popular del próximo 1 de agosto, con la finalidad de tener buenos resultados, característica que dijo se ha dado en Querétaro a través de sus 18 domicilios, por lo que se espera una buena participación los próximos días por parte de los queretanos.

En el caso de San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, aseguró que las mesas receptoras de votación estarán ubicadas en sitios estratégicos para fácil acceso a la población, todas ellas situadas en instalaciones educativas para mayor referencia.