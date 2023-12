No hay dinero para base de Guardia Nacional en Amealco

Para el anhelo de una subestación de la Guardia Nacional para el municipio de Amealco de Bonfil, por el momento no hay los recursos económicos necesarios para poner en marcha esta proyección, señaló el presidente municipal René Mejía Montoya, al precisar que este argumento es el que ha recibido hasta el momento de parte de la corporación federal.

Y es que mencionó que se hicieron diferentes trabajos desde hace más de un año cuando se otorgó el perímetro a un costado de la carretera Estatal 300 San Juan del Río- Amealco para que pudiera alojarse en esta parte una subestación para este grupo de emergencia.

Comentó que el perímetro sigue aplanado y listo para que la Guardia Nacional de la pauta a la construcción del edificio que necesita de acuerdo con todo un proyecto planeado, pero que por el momento no tienen la fluidez económica para que comiencen con las acciones.

“Pues ya que ya no hay dinero, me dicen de la Guardia Nacional, nosotros tenemos ahí el terreno puesto y dispuesto. Bueno, este año no se hizo que era cuando nos habían prometido. Esperemos que para el siguiente”, estableció el mandatario amealcense.

Mejía Montoya refirió que en la actualidad, la subestación sería de gran relevancia sobre todo para monitorear algunas zonas colindantes con estados que tienen problemas graves de seguridad, y que por ello esperan que para el 2024 pueda quedar el proyecto sobre todo porque el actual administración Federal va de salida.

Además agregó que este recinto vendría a formar parte del clúster de seguridad que se tiene en la cabecera municipal de Amealco ya que a unos cuantos kilómetros se encuentra una base de la Policía Estatal y de la dirección de Policía Municipal, aunado a la fiscalía general del Estado de Querétaro con sede en Amealco.

Finalmente aunque René Mejía Montoya desconoció la inversión que se tendría que hacer en este lugar mencionó que espera que se pueda concretar para fortalecer la seguridad en esta zona de la entidad.