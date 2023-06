No preocupa victoria de Morena en Edomex

La victoria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones para gobernador en el Estado de México no preocupan y ni modifica nada para el Partido Acción Nacional (PAN) en San Juan del Río, por el contrario, es un resultado que anima para seguir trabajando de cerca con la ciudadanía, afirmó la presidenta del Comité Directivo Municipal de dicho instituto político, Judith Ortiz Monroy.

Refirió que los resultados obtenidos en la entidad vecina durante las elecciones del domingo pasado no es una noticia grata para el partido blanquiazul. Sin embargo, aseguró, ello no disminuye los trabajos que el PAN realiza en el estado de Querétaro para refrendar triunfos en los comicios de 2024.

“Estamos como municipio, como estado, trabajando muy duro para la contienda que viene en 2024. Obviamente, los resultados que hubo en el Estado de México no es una noticia grata para nosotros, sin embargo, esto no merma ni disminuye el trabajo con el que se viene haciendo aquí en el estado de Querétaro. No modifica nada, al contrario, creo que nos anima y nos estimula a seguir trabajando con la ciudadanía para refrendar nuestros triunfos en el 2024”, comentó.

Asimismo, apuntó que no se le debe de dar un peso mayor a la victoria de Morena en el estado mexiquense, pues, así como ha conseguido este triunfo, también ha tenido derrotas. Incluso, dijo, es un tema que puede ser un ajeno a Querétaro, toda vez que el PAN en la entidad queretana sigue siendo un partido fuerte, pues la ciudadanía mantiene confianza en los gobiernos emanados del blanquiazul.

Refirió que el PAN se ha enfocado en trabajar con la ciudadanía sanjuanense para posicionar al instituto político y así conseguir los mismos resultados de las contiendas más recientes.

“Obviamente, nos ocupa trabajar para refrendar nuestros triunfos en nuestros municipios, en nuestras diputaciones locales, en nuestras diputaciones federales. El tema de Morena no es algo que nos quite el sueño, más bien, nosotros estamos enfocados en seguir trabajando con la ciudadanía, en seguir posicionando al Partido Acción Nacional”, subrayó.

En ese sentido, señaló que de cara a las elecciones de próximo año, el PAN en el municipio está trabajando en estructuras territoriales, electorales y jurídicas; mismas con las que han operado en los últimos años y que gracias a ellas han obtenido resultados favorables en la región.

“Son contiendas que se vuelven intensas, sobre todo porque viene una elección federal, por supuesto que los ánimos, la efervescencia se acelera conforme avanza ya para arrancar el periodo electoral, pero yo creo que tenemos un trabajo que nos respalda como partido, un trabajo que nos respalda como gobiernos”, concluyó.