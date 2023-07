No son tiempos de decidir alianza: PAN

Aunque a nivel nacional la alianza entre PAN, PRI y PRD se ha consolidado con la construcción del Frente Amplio por México de cara a las elecciones de 2024, aún no son los tiempos para tomar una decisión sobre una coalición entre los partidos de oposición en lo local, afirmó la presidenta del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en San Juan del Río, Judith Ortiz Monroy.

Destacó que esta decisión se tomará por la dirigencia estatal del PAN, de manera que esperarán las fechas marcadas por la ley para conocer los pormenores que deberán de considerarse en las elecciones que se celebrarán el siguiente año, donde se contenderá por las 18 alcaldías, así como cargos a nivel federal, entre ellos la Presidencia de la República, Senadores y Diputados Federales.

Aseveró que en las últimas elecciones que ha habido en el municipio y en el estado, la ciudadanía ha demostrado confiar en el Partido Acción Nacional, lo que significa que es un instituto político que se encuentra fuerte en Querétaro. Sin embargo, puntualizó, a pesar de ello, el panismo no debe de confiarse.

“Creo que los tiempos todavía no son como para poder tomar estas decisiones. Obviamente, eso pues se toma a nivel estatal. Yo, de manera personal, puedo decir que el Partido Acción Nacional está muy fuerte en Querétaro. Obviamente, no podemos confiarnos, no podemos ya lanzar las campanas al vuelo, pero las últimas contiendas, los resultados que hemos obtenido, nos han demostrado que la ciudadanía sigue confiando en Acción Nacional”, comentó.

Agregó que la labor del panismo en San Juan del Río es seguir trabajando y refrendar la confianza que la ciudadanía ha depositado en este instituto político durante los últimos años, toda vez que desde 2015 los Gobiernos Municipales han sido encabezados por personas emanadas del partido blanquiazul.

En ese sentido, detalló que actualmente el PAN está preparando sus estructuras electorales, jurídicas y territoriales en San Juan del Río, esto de cara a los próximos comicios que se tienen programados para julio de 2024. Además, agregó que ante el panorama nacional que se vive, el PAN en lo local no se cierra a una posible alianza con los otros partidos de oposición.

“Nuestra labor es seguir trabajando, es seguir refrendando esta confianza que ellos nos brindan. Vuelvo a repetir, no sé qué se defina a nivel estatal, pero hoy por hoy puedo decir que Acción Nacional tiene la aceptación de la gente (…). Seguimos comprometidos y pues bueno, preparándonos para lo que viene, estamos ya preparando las estructuras electorales, jurídicas, electorales para la próxima contienda”, concluyó.