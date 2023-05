Obama nos dejó sin tren rápido México-Querétaro

El tren rápido México-Querétaro fue víctima de presiones del gobierno estadounidense encabezado por el presidente Barack Obama, para evitar que una empresa china se quedara con el proyecto que incluso contaba con una red de electrificación que se abandonó y hoy es chatarra, revelo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina del martes, el titular del Ejecutivo federal contó su versión de lo sucedido en torno a la cancelación de un proyecto que había sido compromiso de campaña de su antecesor, el priista Enrique Peña Nieto.

“¿Se acuerdan que había un proyecto de un tren de pasajeros que se suspendió en el gobierno del presidente Peña, porque era una empresa china y a los estadounidenses no les gustó? ¿No saben eso? ¿Se los cuento? Nada más para que…”, dijo.

Y expuso que, según lo que le contó el entonces embajador de China en México, se hizo un acuerdo entre la empresa mexicana Higa y una empresa de aquel país para construir el tren de pasajeros de Querétaro a la Ciudad de México.

“Entonces se hace la licitación y se firma el contrato. En ese entonces estaba el presidente (Barack) Obama (al frente de la administración de Estados unidos). Y no sé qué pasó, quién habló por teléfono, el caso es que cancelan el contrato. Y sí tengo la información porque me lo informó el embajador de China, ya no está ahora de embajador de China, está en el gobierno chino”, contó.

López Obrador narró que el entonces diplomático chino le dijo que se sorprendieron “porque ¿cómo se cancela el proyecto, si ya se había firmado?”, lo que provocó el enojo de su gobierno y un reclamo posterior de su presidente al mandatario mexicano Enrique Peña Nieto quien en esos días realizó un viaje a China.

“El caso es que no se hizo el tren. Mal por todos lados, ¿no?, porque ¿cómo el gobierno de Estados Unidos, con todo respeto, nos va a decir con quién sí y con quién no podemos hacer un acuerdo?”, planteó.

López Obrador criticó también que el gobierno de China haya maltrato a una autoridad de un país extranjero, algo que calificó de “actos de prepotencia”.

Y, en el caso de la entonces administración federal mexicana por incumplir con sus compromisos y acceder a presiones externas. “Si se hace un acuerdo, se debe de cumplir, los acuerdos se cumplen”, dijo.

El presidente mexicano comentó que, luego de que en varias ocasiones se ha mencionado la posibilidad de retomar el proyecto del tren de pasajeros México-Querétaro, se acercaron con su administración los empresarios de Kansas City Southern quienes tienen la concesión de la línea ferroviaria que une a ambas ciudades, la cual hasta se había electrificado, para retomar el proyecto.

“Entonces, ahora que vinieron los de Kansas se les propuso… Porque tienen una línea, una concesión… ¿Ustedes saben que hasta electrificaron esta línea a Querétaro para pasajeros y la dejaron abandonada y se convirtieron los equipos en chatarra?”, externó.