Obras en la 57 provocan retardos

Las obras de rehabilitación que actualmente se llevan a cabo en la Carretera Federal México-Querétaro afectan a los colaboradores de restaurantes que transitan por esta autopista, toda vez que estos trabajos les generan retrasos en la llegada a los establecimientos donde laboran, dio a conocer el presidente del Consejo Queretano de Restauranteros, Antonio Rosas Carapia.

Aseguró que el tráfico que se origina derivado de estas obras afectan a los colaboradores de manera directa, pues el no llegar puntualmente a los restaurantes provoca que pierdan bonos e incentivos. Además, apuntó, estos retrasos también estropean la operatividad de los establecimientos, pues no hay el personal suficiente para iniciar con el servicio o atender a los comensales.

“Tenemos afectación en cuestión de los colaboradores que vienen en el tráfico y no llegan puntuales a su trabajo. Eso les afecta también en su bono de productividad y puntualidad, y también te afecta la operatividad del restaurante porque entonces no tienes el personal. Tienes un horario de apertura, pero al no llegar tu gente ya no abriste. Entonces cuando llega gente pues no está abierto”, comentó.

Asimismo, agregó que esta situación provoca retardos de los proveedores, quienes por cuestiones del tráfico que se genera en la autopista hacen la entrega de los insumos y productos fuera del tiempo establecido, lo que también puede llegar a perjudicar la operatividad de los establecimientos de este sector.

Añadió que otro problema derivado de estos trabajos de rehabilitación es el relacionado a la baja de los consumos. Explicó que en algunos casos, derivado del tránsito lento en la carretera, los comensales optan por cambiar su rutina y dejan de asistir a los restaurantes para ingerir sus alimentos. “Se quiebran los horarios de los alimentos y obviamente tenemos afectación en nuestros consumos”, dijo.

Detalló que las dependencias a cargo de esta obra deben de ser empáticas con este y otros sectores, pues la autopista que se está interviniendo es una de las principales vialidades para conectar proveedores, colaboradores y clientes de la zona.

En ese sentido, señaló que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes debería de proporcionar a todos los sectores económicos proyecciones de inicio y terminación de trabajos, a fin de generar estrategias que aminoren el impacto negativo para cada uno de los negocios.