Opción de préstamo debe analizarse: PRI

Es necesario que los miembros del H. Ayuntamiento de San Juan del Río analicen y discutan la propuesta del alcalde, Roberto Cabrera Valencia, sobre el préstamo de 140 millones de pesos que se prevé adquiera el Gobierno Municipal, afirmó la regidora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y presidenta de la Comisión de Trabajadores Migrantes, Fabiola Pérez Valenzuela.

Detalló que antes pretender adquirir deuda para el municipio es primordial que las autoridades municipales den a conocer y justifiquen los proyectos o las acciones en lo que se pretende gastar dicho dinero.

Asimismo, dijo no ser partidaria de la prepuesta del edil y agregó que se debe hacer una revisión puntual de cómo se ejerció el presupuesto municipal de este año, a fin de resolver si realmente se requiere el empréstito o es necesario realizar ajustes en el presupuesto del siguiente año para evitar un endeudamiento.

“Me parece que tenemos que hacer una revisión nosotros como regidores y parte del cabildo para ver cómo ejercimos el presupuesto de este año 2022 para ver si efectivamente se requiere este empréstito o podemos nosotros ajustar el presupuesto que tenemos actualmente para evitar este endeudamiento, del cual hoy no soy partidaria”, comentó.

Puntualizó que hasta el momento los miembros del H. Ayuntamiento no han recibido información referente a los proyectos o acciones en los cuales se buscaría invertir el préstamo de 140 millones de pesos. Añadió que su voto se definiría de acuerdo a las justificaciones presentadas, siempre y cuando estas sean en beneficio de la población sanjuanense.

“No conozco la información como tal, no se ha socializado esta información con nosotros, pero de inicio diría que no estoy de acuerdo, salvo que hubiera una justificación importante y que fueran unas obras de trascendencia más que las que son tipo faraónicas (…). De inicio, de lo que hemos escuchado pues no estoy de acuerdo, aquí sería el trabajo de presentarnos y poder convencer con hechos y con números lo que podría representar en beneficio de la ciudadanía”, subrayó.