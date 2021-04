Para el PVEM la democracia está de fiesta

Katia Reséndiz Jaime, candidata a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que “la democracia está de fiesta”, puesto que se celebrará el primer debate entre quienes aspiran a ocupar el cargo del ejecutivo estatal; asimismo, manifestó que ha sido puntual en sus propuestas en torno al medio ambiente, género y salud.

En cuanto a las expectativas que tiene sobre el debate, aseguró que sí espera que haya una confrontación, pero de propuestas, no “de guerra sucia o de denostaciones”, puesto que consideró que lo que menos se necesita en este momento es la proliferación de los discursos de odio.

“Una de las prioridades es decir lo que yo he hecho y he construido en 13 años de experiencia laboral, mi preparación, poner sobre la mesa lo que me ha tocado vivir como madre, como servidora pública”.

La candidata consideró que la exposición de su trayectoria será un elemento clave para que la ciudadanía tome decisiones basándose en evidencias.

Sobre las formas en las que se desarrollará el debate, sostuvo: “tenemos que ser muy claros, resolver y hacer propuestas que le den soluciones a la ciudadanía”.