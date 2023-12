Parálisis facial aumentan en diciembre

Dentro de las consultas que se vuelven más recurrentes durante diciembre en el Centro de Rehabilitación Integral (CRI) de San Juan del Río es para pacientes con parálisis facial, refirió María Guadalupe Jiménez Soto, subdirectora de este espacio ubicado al Oriente de la ciudad.

“En esta época estamos viendo muchos pacientes con parálisis facial, tenemos cuestiones que se les da seguimiento en su rehabilitación, son por algunos factores de carga de trabajo, estrés o por la falta de dinero. Lo más importante es que se puedan acercar con los especialistas”.

Y es que en entrevista a, EL SOL DE SAN JUAN DEL RÍO refirió que este problema es multifactorial, pero que principalmente tiene que ver con la carga de trabajo que deriva en estrés, o en la falta de dinero que hay para el cierre de año y los pendientes que deben ejecutarse.

Argumentó que hay que tener mucho cuidado cuando se detecte este problema, principalmente en las personas hipertensas a quienes cotidianamente se les dispara la presión, y que esto puede ser fatal, aunque también recalcó que hay que ser muy cuidadosos cuando se empiezan a notar algunas causas.

En este sentido, mencionó que las alertas que poco a poco se van generando es la inflamación de uno de los nervios que se encuentra en los extremos de la cara, lo cual conlleva a que tanto el ojo, como una parte de los labios, se carguen hacia un solo lado, y que este se va relacionando con fuertes dolores de cabeza y la pérdida paulatina de la audición.

Siguiendo con la explicación comentó que, hay alteraciones motoras y entumecimiento de la lengua para articular las palabras, dificultad para mover el rostro y la incapacidad para levantar la ceja y de la nariz hacia abajo.

"Es muy importante que la gente sepa que en el centro de rehabilitación los podemos apoyar y que es necesario que se acerquen porque la salud es lo más importante sobre todo si en estas fechas se quiere pasar un rato ameno con la familia lo principal es la salud".

TRATAMIENTO

Al hablar de los tratamientos para contrarrestar esta enfermedad el doctor José Luis Mendoza Martínez señaló que hay medicamentos como corticoides, los cuales son agentes antiinflamatorios que pueden reducir la hinchazón del nervio facial y que tienen efecto a los pocos días de comenzarlo a ingerir, aunque también dijo que se ayuda mucho con los medicamentos antivirales.

Añadió que hay otros ejercicios que los médicos sugieren como dar ligeros masajes, hacer actividades al aire libre de acuerdo con la movilidad que tenga la persona y disponibilidad de tiempo e inflar globos para ejercitar las mejillas.

"Sin duda como todas las enfermedades se tiene que estar haciendo un monitoreo de manera frecuente, pero es muy importante que se sigan algunos ejercicios en casa para aminorar la inflamación por ejemplo inflar y desinflar globos contribuye de una manera muy benéfica para el paciente".

Ahora bien, la joven Alma González Nieto señaló que hace dos años sufrió parálisis y que aunque se atendió de manera rápida algunos remanentes todavía quedan en su rostro y que espera que algún día la fisionomía de su cara pueda retomar la naturalidad.

"Me recomendaron muchos ejercicios que estuve llevando, pero mi caso fue muy extremo me deprimí muchísimo y afectó bastante a mi estado de ánimo. Todavía estoy acudiendo con los especialistas para que me ayuden a sanar lo que más se pueda. Lo que me provocó esta situación fue que no tuve trabajo durante la pandemia y las deudas no estaban asfixiando no solo a mí sino a mi familia", detalló.