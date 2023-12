Perdidas 16 mil hectáreas a causa de la sequía

Alrededor de 16 mil hectáreas de temporal del municipio de Pedro Escobedo se vieron afectadas por la sequía que azotó durante este 2023. En ellas los productores sembraron maíz y frijol, pero no cosecharon nada por la falta de lluvias que no permitió el desarrollo de la planta, dio a conocer el presidente de Unión de Organizaciones del Campo del Estado de Querétaro (Unoceq), Francisco Perrusquía Nieves.

Señaló que esta situación se presentó en 10 de los 18 ejidos que conforman el municipio de Pedro Escobedo, agregando que ha sido el peor año para los productores de esta demarcación. Dijo que no hubo cosecha alguna en estas tierras, incluyendo aquellas comunidades que se encuentran la zona alta como San Cirilo, Escolásticas y Ajuchitlancito, lugares donde en años pasados se tenía producción.

Local Siembra de frijol se redujo

“La zona de temporal sí es un verdadero problema. Aquí hay que atender a los compañeros de la zona de temporal, calculamos alrededor de unos 10 ejidos, de los 18 que tiene el municipio, que son los que tienen este serio problema, que no hubo cosechas. No hay maíz ni frijol, ni siquiera para el consumo humano (…). En esta zona calculamos unas 16 mil hectáreas en toda la zona de temporal y no hubo nada en su totalidad”, comentó.

Puntualizó que la situación que se vive en el campo de temporal escobedense representa alrededor de 3 mil 800 productores afectados, quienes tienen como principal actividad económica la agricultura, es decir, que todos sus ingresos dependen de este trabajo. Resaltó que la pérdida fue a tal grado que ni siquiera se pudo rescatar forraje para el ganado, una opción que se había tenido en años anteriores.

Señaló que aunado a las pérdidas en las cosechas, también está el problema de que no hay agua en los bordos para los productores que cuentan con ganado, así como la falta de forraje para el mismo. Ante ello, afirmó que es necesario la implementación de programas emergentes para atender y apoyar a los productores, especialmente del Gobierno Federal, a quien criticó por los nulos recursos que han destinado al sector del campo.

El panorama de este 2023 que presenta el campo escobedense contrasta con el del sector industrial. De acuerdo con el presidente municipal de Pedro Escobedo, Amarildo Bárcenas Reséndiz, en este año se han invertido más de 5 mil millones de pesos de capital privado en el municipio para el asentamiento de empresas. En contra parte, en 16 mil hectáreas del llamado “granero del estado” no hubo cosecha alguna.