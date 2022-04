Perdió el PRI 66% de su base de afiliados

Concluyó el proceso de afiliación y reafiliación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río. Anterior al ejercicio se tenía una documentación de 3 mil personas afiliadas. Después de la actividad, se estima que el número de registros asciende a mil, de las cuales el 35 por ciento son nuevas, informó el presidente del tricolor, Heriberto Pacheco Jaime.

Señaló que este ejercicio permitió la captación de nuevas personas y la depuración del padrón de militantes inscritos en el municipio.

Resaltó la importancia de este procedimiento, pues gracias a el se detectaron a personas empadronadas que han fallecido, cambiaron de residencia fuera del municipio o tomaron la decisión de militar en otras fuerzas políticas.

“Resulta que teníamos información de mucha gente empadronada, mucha gente credencializada, que pues hoy ya no existe como tal (…), o bien que algunos ya no son residentes de nuestro municipio, y también algunos que han tomado otras determinaciones y ahora pertenecen a otras fuerzas políticas. Sí encontramos un grupo importantísimo que está ahí”, mencionó.

De acuerdo con los datos referidos por el dirigente municipal, el número de personas registradas después del proceso representa un disminución del 66.6 por ciento con respecto a las cifras que se tenían antes.

Indicó que este proceso permitió a la dirigencia municipal visitar comunidades y colonias, y con ello tener un acercamiento directo con la gente. No obstante, aseguró que la tarea no fue fácil, debido a que varias personas que se decían partidarias del Revolucionario Institucional, no buscaban inscribir de manera formal al partido.

Asimismo, señaló que se detectó en la zona oriente, un nicho de oportunidad para el instituto político, toda vez que se han recibido invitaciones para trabajar en esta área de la ciudad.

Finalmente, reconoció la participación de todos los miembros del partido que trabajaron en el proceso de afiliación y reafiliación, especialmente la del presidente del Sector Agrario Juvenil de la Confederación Nacional Campesina (CNC), Brandon Steve Jiménez.