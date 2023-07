Peregrinos llegaron a Polotitlán

Varios casos de Covid-19 se lograron identificar en la peregrinación de hombres que va a pie al Tepeyac, esto luego de informe presentado por la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios este martes en la entrega-recepción de la columna de creyentes de Querétaro a Polotitlán, Estado de México.

Con la presencia de la secretaria de Salud del estado, Martina Pérez Rendón, fue el titular de la dependencia estatal, José Samuel García Sánchez, quien se encargó de dar lectura a los resultados del acompañamiento de salud que se les dio a los peregrinos a su paso por varios municipios del estado, por lo que fue ahí, en donde precisó que del municipio de San Juan del Río, partieron 22 mil 910 católicos rumbo a la Basílica de Guadalupe.

Durante los últimos días en que comenzaron con su caminar, mencionó que se detectaron nueve casos de diarrea, de estos seis aislados, no obstante, seis casos de Covid-19, cuatro casos aislados y dos como brotes, todos con tratamiento.

“En vigilancia epidemiológica, se detectaron nueve casos de diarrea, de los cuales seis fueron aislados, y se atendió un brote de tres casos de diarrea asociados, se conformaron seis casos de Covid-19, de los cuales, cuatro casos fueron aislados y dos se asociaron como brote durante la marcha, todos los casos, recibieron tratamiento conforme la marcha”, dijo.

Dijo que con respeto a medidas de seguridad sanitarias, se suspendieron 14 establecimientos por facilitar o vender alimentos no permitidos, se destruyeron 12.5 kilos de alimentos no permitidos, verduras, quesos, etc., 270 gelatinas en malas condiciones, 120 cervezas y 20 piezas de cigarros fraccionados.

Además, dijo que se entregaron 21 mil 669 sobres de Vida Suero Oral, 850 consultas, siendo las principales causas, las infecciones respiratorias agudas y las dermatitis, seguidas por la atención a pacientes crónico-degenerativos y las curaciones de lesiones leves por la caminata.

En promoción a la salud, se impartieron pláticas individuales y grupales a un total de 21 mil 540 asistentes, sobre prevención de diarrea e infecciones respiratorias y manejo de agua y consumo de alimentos, por lo que se entregaron mil 285 trípticos sobre prevención.

Dijo que durante el desarrollo de las actividades por la peregrinación, ocurrió un fallecimiento, de un hombre de 78 años de edad en la Sierra de Querétaro y originario del municipio sanjuanense, asociado a enfermedades preexistentes.

“Por parte de la dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, se impartieron 434 pláticas sobre manejo higiénico de alimentos, el depósito de basura y 303 contenedores y disposición final en rellenos sanitarios autorizados”.

De esta manera es como se llevó a cabo la entrega-recepción de la columna de hombres peregrinos que buscan llegar a la Basílica de Guadalupe el próximo domingo, como parte de una tradición católica de Querétaro.