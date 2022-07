Perrito peregrino se quedó en San Juan del Río

Peregrinas que caminan rumbo a la Basílica de Guadalupe, hicieron un llamado para adoptar al “Perrito peregrino”, el cual se sumó en los últimos días al contingente de caminantes desde el municipio de Pedro Escobedo hasta llegar a San Juan del Río, separándose en este último lugar de la agrupación.

Dado un seguimiento que El Sol de San Juan del Río brindó a este caso en particular, conoció de viva voz de las mujeres peregrinas con quienes viajaba el “Perrito peregrino”, que desde San Juan del Río dejó de ser visto por las integrantes de esta romería.

Fue Rosa Isela Arteaga Luna, integrante de la columna peregrina, quien compartió que al salir del municipio sanjuanense rumbó a Polotitlán el pasado lunes, se percataron de la ausencia de este integrante, por lo que no se supo más de èl.

Llamó a la población sanjuanense a adoptar al “Perrito peregrino”, en caso de ser localizado entre las calles del municipio, dado que fue adoptado por la columna de peregrinas como un integrante más, pero toda vez que contaba con una propietaria, es necesario que cuente con un hogar.

“El día que salimos de San Juan del Río ya no nos siguió el perrito peregrino, nos perdió porque llegamos al aposento y ya no llego el perrito, se quedó en San Juan del Río, está en San Juan del Río, cada año se van perritos con nosotros, se juntan a la columna de peregrinas, algunos si llegan a la Basílica de Guadalupe, hay quienes los adoptan y en otras ocasiones no, pero si hay muchos que se van en la columna, de San Juan del Río es de donde salen más, este perrito peregrino no pertenecía a ninguna peregrina pero se juntó con nosotros en Pedro Escobedo”.

Mencionó que durante el tránsito de la peregrinación a pie hacía la Basílica de Guadalupe, se dan este tipo de casos, lomitos que buscan ser adoptados y caminan con el contingente, en algunos casos se integran a las familias y en otros se van quedando por los lugares donde pasa la romería, por lo que reiteró el llamado a la población sanjuanense se adoptar al Perrito peregrino en caso de que sea localizado las calles sanjuanenses.