Personal de Salud llama a mantener medidas contra Covid

Los contagios por Covid-19 siguen provocando malestar entre las personas que se infectan, entre ellos, dolor de articulaciones, cabeza, tos y fiebre, advirtió el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), sección 32, Edgar López Gómez.

Lo anterior, al asegurar que el Hospital General de San Juan del Río (HGSJR), sigue operando de manera híbrida, lugar desde el cual se atienden a pacientes contagiados del virus así como aquellos que van por otras causas, sin embargo, se ha visto, que quienes acuden por síntomas de Covid-19, siguen presentando varias molestias.

Local San Juan con 115 activos de Covid-19

“El llamado es a que casi tres años de la pandemia, pues ya no es necesario que se nos tenga que decir que tengamos que utilizar el cubrebocas y el lavado con el gel antibacterial, aunque ya estamos vacunados, el virus ya no es tan agresivo, sin embargo, las medidas de protección deben de estar ahí, la verdad es de que si se pueden infectar, aunque afortunadamente ya no es de tanta gravedad, los síntomas siguen siendo fuertes, la tos, el dolor de cabeza y la fiebre”.

Por lo anterior, aseguró que la plantilla de 545 agremiados que trabajan en el nosocomio sanjuanense, mantienen las medidas y protocolos sanitarios adecuados, con la finalidad de evitar contagios del virus, ya que los síntomas se siguen haciendo presentes,

“Lo ideal es evitar que nos enfermemos, seguir evitando que se distribuya el virus para que de alguna manera haya el menor número de contagios, ha habido una baja de casos, había disminuido de manera importante, ahorita ha aumentado poquito el número y ahorita se está manejando como hospital híbrido, ya no es exclusivamente hospital Cvid-19, como en el momento más álgido de la pandemia, ahorita ya son hospitales híbridos donde hay áreas específicas del hospital para manejar este tipo de pacientes”.

El líder sindical exhortó a la población a mantener las medidas de seguridad sanitaria adecuadas para reducir los riesgos de contagios, ya que se tienen permanentes, por algunas semanas en aumento y por otros, en descenso, sin embargo, el personal de salud es el primero en tratar de contener el virus.