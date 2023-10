Piden acciones para combatir los grafitis en La Estancia

Es necesario que se generen acciones que atiendan el problema del grafiti en La Estancia, en San Juan del Río, toda vez que esta problemática se ha extendido por diferentes espacios de la comunidad, causando una mala imagen urbana y molestia por el incesante vandalismo que se presenta, señalaron habitantes de este sitio, quienes pidieron mantener en reserva sus nombres.

Refirieron que la problemática del grafiti incrementó en el último año, presentándose al inicio en los inmuebles y espacios céntricos de la comunidad, para luego extenderse a otras calles e incluso a las instituciones educativas y negocios que se encuentran en el acceso de La Estancia. Añadieron que iglesia, casas, escuelas, parque y casa ejidal han sido blanco de estos actos de vandalismo.

Local Grafitis interminables en La Estancia

“Aquí en la comunidad, el grafiti es un cáncer que ha ido creciendo poquito a poquito. Diferentes instituciones como la iglesia, preescolar, primaria, secundaria, negocios, módulo de vigilancia, han sido objetos de estos actos de vandalismo, porque eso es lo que son. Es un vandalismo puro porque causan daño sin ningún motivo. Se les hace fácil rayar porque ellos no son quienes el día de mañana tienen que desembolsar dinero para arreglar las cosas”, comentó una lugareña.

Mencionaron que el hecho más reciente de este tipo se registró en el templo de la localidad, donde aparecieron varias pintas. Dijeron que no es la primera vez que sucede esto y que a pesar de que en numerosas ocasiones se ha rehabilitado la pintura del espacio, esto es efímero, pues al poco tiempo vuelven a aparecer grafitis sobre las paredes de la iglesia.

Agregaron que en ocasiones se han invertido cantidades grandes de dinero para reparar los espacio, lo cual ha resultado inútil, pues los grafiteros no han dado tregua.

En ese sentido, dijeron que es necesario que desde el Gobierno Municipal se implementen acciones para atender el problema del grafiti. Afirmaron que quienes comenten este tipo de actos son jóvenes, por ello consideraron necesario trabajar con este sector, con el objetivo de encaminarlos hacia prácticas que sean benéficas para la comunidad. Asimismo, apuntaron que se necesita generar una conciencia en los padres de familia para que ponga un alto a sus hijos.

“Se necesita hacer algo ya. Ya no es posible seguir tolerando este tipo de cosas. No es justo que nosotros estemos gastando en rehabilitar la iglesia o las escuelas, para que el día de mañana vengan estos chamacos y vuelvan a pintar. ¿Qué es, un juego? Pues no. Creemos que sí es necesario que intervengan las autoridades en este tema. Así como lo hacen en el centro de San Juan, pues que así traigan algo para acá, que trabajen con los jóvenes”, dijo una vecina.