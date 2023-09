Infractores quitarán grafitis del centro

Con el propósito de mejorar la imagen del Centro Histórico de San Juan del Río, se inició con el proyecto para que sean los infractores que participan en el programa de jornadas de trabajo en favor de la comunidad, los encargados de eliminar los grafitis que se tienen en las calles y quienes no acudan podrían ser procesados penalmente, informó el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia.

Detalló que los trabajos se realizan de la mano con la Secretaría de Servicios Públicos Municipales los días sábados, donde acuden estas cuadrillas compuestas por un promedio de 12 personas, hasta ahora, únicamente hombres, ya que no se han tenido mujeres infractoras.

Señaló que todo este trabajo se realiza de forma triangulada, donde la Secretaría de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Públicos Municipales intervienen y buscan que juzgado cívico aplique las sanciones que apoyen a generar conciencia entre las personas y con ello se convierten en un apoyo para la mejora de la imagen de la ciudad.

Enfatizó que un aspecto relevante de este proyecto es que no se criminaliza a las personas, sino que se concientiza de lo importante de participar de manera conjunta por el bien de la ciudad, además resaltó que la mayoría de quienes entran en este esquema, han sido sorprendidos alterando el orden público, han tenido conatos de riñas, conducido con aliento alcohólico o escandalizado.

“Por esta razón se platica con los vecinos de las colonias, en donde hasta ahora se han presentado estas jornadas y se les pide que los traten con respeto, ya que no se trata de una labor denigrante, sino que, es un trabajo en favor de la comunidad y son situaciones no conmutables, eso me encantó de esta legislación, es de aplaudirse, porque establece que en materia de justicia cívica, no se cambian estas labores por arrestos o pago de multas, se tiene que cumplir con la jornada”.

Señaló que un fenómeno importante que sucede cuando se realizan este tipo de trabajos, es que los habitantes de las colonias que se intervienen, salen a apoyar, por lo que se genera un equipo muy importante en donde los vecinos, el personal de Servicios Públicos y quienes acuden a pagar con trabajo, hacen equipo para mejorar la zona en la que se encuentran.

Por último recordó que aquellos que no se presenten a trabajar cuando ya han recibido esta sanción, pueden incluso ser acreedores a un proceso penal, porque es un delito la desobediencia a las autoridades, por lo que, el alcalde detalló que al detectar esta inasistencia, son buscados en sus domicilios por elementos policiales y se genera un arresto de aproximadamente 4 horas y además se conmina a que en el siguiente ejercicio, ahora sí se presenten, en caso de que la persona vuelva a faltar, posteriormente serán Policías de la Investigación del Delito quienes acudan nuevamente al domicilio, pero para iniciar un proceso penal en su contra.