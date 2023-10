Piden drenaje en Rosa de Castilla

Una de las peticiones de antaño que no ha sido atendida por las administraciones públicas municipales es la instalación de drenaje sanitario en Rosa de Castilla, en San Juan del Río. Las familias que viven en este sitio cuentan con fosas sépticas, alternativa que además de generar un gasto económico, también se vuelve en un foco de infección, afirmaron vecinos de esta comunidad, quienes decidieron omitir sus nombres.

Refirieron que son más de 200 familias las que carecen de este servicio básico, situación por la cual durante cada periodo de gobierno municipal se hacen las solicitudes y gestiones correspondientes para que puedan introducir las redes de drenaje sanitario. Sin embargo, dijeron, hasta ahora la demanda no ha sido atendida y en cada hogar sigue existiendo una fosa séptica para depositar los desechos.

Local

“Como comunidad tenemos derecho a que nos tomen en cuenta, pero no ha sido así. Cada gobierno que pasa es lo mismo, solicitamos que nos metan el drenaje, pero no nos hacen caso. Para nosotros esa situación de no tener drenaje es un problema porque en algunas fosas se hacen escurrimientos y pues se vuelven un foco de infección, eso sin contar que cada mes hay que estar pagando para que las desazolven”, comentó un vecino.

Señalaron que, de manera mensual, cada familia llega a pagar hasta mil 500 pesos para el desazolve de las fosas sépticas que hay en sus domicilios, gasto que representa un impacto negativo para la economía familiar. Agregaron que en algunos casos las personas no cuentan con el recurso necesario para realizar este proceso, provocando que algunas fosas se trasminen.

En ese sentido, afirmaron que contar con este sistema de recolección de aguas negras también representa un problema para la salud de los habitantes, pues se convierten en un foco de infección. Afirmaron que en ocasiones existen escurrimientos en las inmediaciones del preescolar de la comunidad, situación que genera malos olores, los cuales se intensifican en las temporadas de calor.

“Esa situación de no tener drenaje también es atentar contra nuestra salud porque sabemos perfectamente que son focos de infección. En ocasiones hay escurrimientos cerca del kínder y cuando pasa eso, el olor es insoportable. Entonces, la exigencia va a ser la misma de los años pasados, que nos coloquen drenaje. La verdad es que ha sido muy complicada esta situación de no contar con este servicio”, subrayó otro lugareño.

Finalmente, hicieron un llamado a las instancias competentes para que en lo inmediato atiendan esta petición, pues reiteraron que toda la comunidad carece de este servicio básico.