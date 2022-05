Piden mejora en tránsito dentro de Casa Blanca

Padres de familia de alumnos del Colegio Dos Naciones, ubicado en la comunidad de Casa Blanca, provocan congestionamientos viales en los horarios de entrada y salida de la institución educativa, lo cual perjudica la movilidad de los habitantes de la zona. Además, representa un riesgo pues en ocasiones no respetan los señalamientos de tránsito, acusó el subdelegado municipal, Luis Alberto Ibarra Hernández.

Refirió que manera constante se ha hecho un llamado de atención a los padres de familia de esta institución educativa para que se respeten los señalamientos de tránsito. Sin embargo, dijo, hasta el momento no se han atendido las peticiones.

Local Persiste programa de bacheo en SJR

Agregó que en ocasiones los padres de familia realizan maniobras prohibidas en la zona, lo que significa un riesgo para quienes transitan por este lugar. Explicó que el colegio antes referido se ubica sobre la Av. Lázaro Cárdenas, una de las más transitadas pues, sobre la misma y a escasos metros de la escuela particular, se ubican el preescolar y la escuela primaria de la localidad.

“Hay señalamientos de que no deben de dar vuelta en esa área y lo hacen. No respetan los letreros de vialidad (…). No respetan a las personas, hay señalamientos que le dan preferencia al peatón y los ignoran. Esta semana pasada casi me atropellan a dos mamás de la primaria de la comunidad”, comentó.

Sobre la movilidad, indicó que durante estos horarios, vehículos de los padres de familia obstruyen uno de los dos carriles de la Av. Lázaro Cárdenas, lo que provoca congestionamientos viales y a su vez el retardo en el traslado de los pobladores hacia el centro de la ciudad, ya sea en autos particulares o transporte público.

Finalmente, aseguró que ha buscado entablar dialogo con directivos de este colegio particular, sin tener respuestas favorable. En ese sentido, añadió, se solicitará apoyo de las instancias correspondientes para que atiendan esta situación.