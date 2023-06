Piden obra pública en El Rosario

A poco más de un año y medio de haber iniciado la actual Administración Pública Municipal de San Juan del Río, no se ha etiquetado ningún recurso para ejecutar obra pública en El Rosario, a pesar de que es una de las comunidades con más necesidades en la demarcación, afirmó el subdelegado municipal del sitio, Juan Pérez Reséndiz.

Señaló que en la localidad aún existen al menos cinco calles que requieren de empedrado, toda vez que estas son de terracería y en temporadas de lluvia la movilidad por las mismas se dificulta. Agregó que también hace falta la colocación de guarniciones en algunos puntos de la comunidad, de manera que los vecinos han solicitado insistentemente la intervención del Gobierno Municipal para mejorar las condiciones de la comunidad.

“Pues no tenemos apoyo ahorita del gobierno, ni una obra (…). Todavía hay mucho por hacer en El Rosario. Tenemos obras pendientes, llámese guarniciones, llámese empedrados, hay muchas necesidades, hay mucha falta de obra en El Rosario. Calles pendientes de empedrado serían como cinco y de guarniciones, pues igual hay algunas que siguen pendientes”, comentó.

Recordó que la última obra pública que se realizó en la comunidad fue hace tres años, cuando se hizo la entrega de la rehabilitación con empedrado de dos calles, además de la conexión al servicio de agua potable de algunas familias. Desde entonces, dijo, no se han destinado recursos para llevar a cabo acciones en materia de obra pública.

Puntualizó que en lo que va de la actual administración se han ingresado oficios de manera reiterada a las instancias correspondientes, a fin de exponer las necesidades con las que cuenta la comunidad y buscar apoyo. Sin embargo, apuntó, no ha habido una respuesta favorable hasta ahora, situación que, dijo, ha comenzado a generar molestia entre los habitantes de este lugar.

“Sí, tenemos ingresados algunos oficios por ahí, donde estamos solicitando obras, pero hasta ahorita no ha habido nada para El Rosario. No ha habido nada, hasta ahorita (…). Los vecinos eso es lo que piden, que haya obras, que se arreglen las calles, pero hasta ahorita, como repito, no nos ha llegado nada”, mencionó.

Finalmente, detalló que el último oficio que se ingresó fue hace cinco meses ante las dependencias correspondientes. En ese sentido, subrayó que se espera que todos los escritos que se han remitido sean tomados en cuenta para el siguiente año, a fin de que dentro del paquete de obra pública de 2024 sea incluida una o varias acciones para mejorar las condiciones de esta localidad sanjuanense.