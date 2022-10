Pierden permisos para uso del agua

En el municipio de San Juan del Río es el lugar donde más se concentran las concesiones de agua que han sido olvidadas para ser renovadas en su permiso ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuando se cumple su fecha de vencimiento, informó el director de la Junta Local de la dependencia federal en el estado, Raúl José Medina Diaz.

Aseguró que a nivel estatal se cuenta con cerca de seis mil permisos de los cuales, regularmente la mitad de estos no llevan a cabo su prórroga en la dependencia para continuar teniendo el beneficio del recurso natural.

Precisó que si bien existe un decreto de beneficio para quienes olvidaron efectuar la renovación de la concesión de agua, la mayoría son canceladas, debido a que se ubican en zonas consideradas con veda de agua.

“En algunos embalses no renuevan sus títulos de concesión y ya no los pueden prorrogar, el acuífero de San Juan del Río es un acuífero vedado y la región lógicamente vedada, no se puede otorgar más agua de la que ya está otorgada y cuando ya se vencen esos permisos, es probable que no se les renueven”.

El funcionario pidió a los concesionarios de agua, estar al pendiente de sus plazos de vencimiento del permiso que les permite obtener dicho beneficio, debido a que existen sitios en los cuales no se puede volver a renovar.

“Tienen que estar pendientes del vencimiento de sus títulos de concesión, de los seis mil títulos de concesión que hay asignados y que están vigentes, la mitad se le olvida prorrogar sus títulos, algunos con apego a decreto se les da nuevamente la oportunidad, y en acuíferos donde todavía hay agua, pero si no, no se renueva”.