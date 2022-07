Pobladores rehabilitan calles de la comunidad

Habitantes de la comunidad de San Clemente, en el municipio de Pedro Escobedo, se han reunido para llevar a cabo la rehabilitación de algunas calles que cuentan con baches. En algunos casos, los baches se presentan en vialidades que llevan apenas un año de haber sido inauguradas, dio a conocer el subdelegado municipal, J. Carmen Araujo Cruz.

Explicó que para la rehabilitación de estas calles, el gobierno de Pedro Escobedo aporta los materiales, mientras que pobladores de la comunidad contribuyen con la mano de obra. Detalló que en lo que va del año solo se ha atendido la calle principal de la comunidad.

“Como es empedrado ahogado, hay partes donde se zafa una piedra y se hace el bache, pero si no lo arregla uno en el momento pues se va haciendo más grande el bache. Siempre ha existido esto en la comunidad, no sé si sea el mal planeamiento de las obras, no sé qué sucede. Hay algunas calles de aquí de la comunidad que son de un año y ya están con muchos baches”, mencionó.

Asimismo, señaló que cada dos semanas, habitantes de la comunidad se reúnen para llevar a cabo jornadas de limpieza en calles y espacios o reforestaciones en algunos puntos de la localidad.

Indicó que durante estas jornadas participan alrededor de 50 personas, quienes se congregan en las calles de la comunidad o en espacios de uso común para realizar la limpieza. Agregó la reforestación se realiza en parte del cerro, campos de futbol o vialidades. Explicó que en lo que va del año se han plantado más de 200 árboles.

“La gente es muy participativa aquí en la comunidad. Cada 15 días nos reunimos para hacer limpieza o reforestaciones aquí en la comunidad. Hay veces que llegan a participar hasta 50 personas, vamos limpiamos calles y plantamos árboles en los campos de futbol y en algunas calles de la comunidad”, concluyó.