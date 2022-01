Popote duplicó su precio

Un incremento del 100 por ciento registró el precio del popote en los últimos meses, debido al desabasto de la materia prima que se ha tenido en el país para la elaboración de este utensilio, informó el presidente de la Asociación de Distribuidores de Bolsas, Plásticos y Desechables de San Juan del Río, Vicente Gaytán Fonseca.

Precisó que el encarecimiento del producto, generó que a partir del segundo semestre del 2021 comenzará el aumento en su costo, anteriormente el kilogramo fluctuaba en los 45 pesos, actualmente se comercializa en 92 pesos, es decir, doblemente de su costo original.

Comentó que, a pesar de ello, los consumidores buscan el producto por pieza, por tanto, o kilogramo, debido a que forma parte de sus utensilios que ocupan sobre todo para negocio, por lo que se espera que a inicio del 2022 haya un mayor abasto y por consecuencia descienda su precio.

Local Hasta 2021 aplican ley de desechables

“El popote a pesar de que lo tienen como no muy esencial, no hay, hay desabasto, no hay resina, esta materia primera es uno de los insumos principales y no hay, el abasto del insumo se da de Estados Unidos, aquí en México el popote lo elabora una marca de León y es la que distribuye a nivel nacional, pero no hay popote, ahorita hay desabasto”.

El problema de desabasto se agudizo desde octubre, a la fecha no se ha podido mejorar generando un incremento en su costo ante la escasez del utensilio, por lo que estimó que a partir del 2022 se cuente con una mejor distribución, ya que, en los últimos meses, no ha podido mejorar el abasto de este producto.