Por la defensa de las y los ciudadanos | La política como camino al bien común

En esta ocasión les quiero compartir que durante una ceremonia de graduación en uno de los Municipios que conforman el distrito dos, unos jóvenes se acercaron a mi para hacerme un cuestionamiento muy importante:

¿Qué se necesita para entrar a la política? ¿Y por qué había decidido entrar a este mundo de simulaciones?

Situación que sin duda me provocó una sensación de alegría y de razonamiento, porque mucho se ha hablado de la participación de los jóvenes en la política y de las nuevas corrientes idealistas que se tienen para fortalecer a la nación, pero poco se aborda sobre como involucrarlos.

Les respondí que lo que a mí me había motivado para entrar a la política eran dos grandes cosas: la primera una convicción de servicio congruente con el actuar, mostrada con acciones y no en el discurso; y la segunda, y no menos importante, tener la certeza de entrar con la finalidad de generar cambios positivos, con intercambio de ideas, ¡Mejorar las condiciones de vida de muchos mexicanos!

Porque el poder adquirido con el voto de los ciudadanos es para ejercerse en beneficio de los demás, porque un verdadero político debe buscar el bien común, repercutir de forma positiva en su entorno y siempre con la humildad de que somos servidores públicos electos por muchos ciudadanos que requieren una representatividad digna.

A uno de estos graduados, le comenté que en la política siempre encontraremos perfiles que son negativos, que no proponen y que siempre se quejan de todo, pero, también existen otros tantos que ingresamos a este mundo para aportar a la evolución social, proponiendo y sumando para atender las problemáticas que hoy aquejan a las familias, sin distinguir colores o idealismos.

Hay que decirlo fuerte y claro, la política no es mala; bien llevada es el instrumento para llegar a acuerdos y buscar el bien común, la sana convivencia, el progreso y que muchas veces son los personajes los que hacen mal su papel de políticos y ensucian esta actividad; debemos considerar también que es un mundo donde la diferencia la hace quién resiste los ataques personales y profesionales, en el Palacio sale muy caro decir la verdad, sin embargo, eso puede cambiarse, con las nuevas generaciones.

México requiere de perfiles que conozcan nuestra historia nacional, que sepan los fundamentos legales, jóvenes que se involucren en la vida pública, que alejen la vieja política, siendo analíticos para plantear soluciones, necesitamos impulsarlos y dotarlos de herramientas que les permitan su desarrollo.

Situación por la que reconozco a nuestro gobernador, Mauricio Kuri González, por el combate a las problemáticas que están matando a las nuevas generaciones, como las adicciones.

Los políticos debemos fomentar las acciones para creer, preparar y dar lo mejor por nuestros municipios, el estado y el país, con los valores y principios de una sociedad en desarrollo.

Porque en la clase política ya tenemos muchas personas que solo buscan la ambición del poder, en estos momentos debemos actuar, ser conscientes del relevo generacional que estamos por vivir.

*Diputada federal PAN