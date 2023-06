Pozo de agua insuficiente en San Pedro Ahuacatlán, afirma delegado

Debido al crecimiento constante de viviendas que ha habido en San Pedro Ahuacatlán y sus alrededores, el pozo que actualmente abastece de agua potable a esta comunidad de San Juan del Río se ha vuelto insuficiente, de manera que se buscan otras opciones para garantizar que las familias que viven en esta zona cuenten con el servicio, dio a conocer el delegado municipal del sitio, Alberto Ávila Hernández.

Señaló que ante este escenario, el próximo año estarían buscando algunas acciones para encontrar las vías que puedan resolver esta situación. Dijo que algunas de las opciones que se tienen contempladas son la perforación de otro pozo o bien realizar gestiones con el Ejido para que done o venda alguno de los sistemas con los que cuenta.

“Sabemos ahorita que lo que es el Ejido ya se está terminando porque prácticamente se ha estado vendiendo, entonces lo que queremos ver es la posibilidad de que nos pudieran donar o vender algún pozo que ya no va a usar el ejido, más que nada para el abastecimiento del agua y la comunidad no tenga la problemática, porque también estamos viendo que varios fraccionamientos se están construyendo y pues tenemos que darles el servicio del agua”, comentó.

Asimismo, refirió que han tenido acercamientos con el Servicio de Agua Potable de San Pedro Ahuacatlán A.C. (Sapac), organismo encargado de brindar el servicio, para conocer si es posible ampliar la cantidad de agua que se extrae del pozo que actualmente abastece a los cientos de familias de esta localidad.

Puntualizó que estas medidas se están considerando desde ahora a fin de prevenir un escenario en donde la sequía se agrave y sea imposible dotar a la comunidad de agua potable con un solo pozo. Resaltó que garantizar el derecho al agua a los pobladores de esta zona es algo fundamental que no se debe de tomar a la ligera.

“Lo que estamos haciendo es comenzar a prevenir. No lo estamos tomando a la ligera ni dejándolo a la ahí se va, lo que queremos es prevenir para no tener esas situaciones de que nos estamos quedando sin agua. Ahora, esta otra parte, que si te descompone un pozo, pues ya tienes el otro para no dejar sin servicio a las familias, no como ahorita que falla el sistema y pues todos nos quedamos sin agua. Eso es lo que justamente queremos evitar”, detalló.

Finalmente, expresó que ya se han llevado a cabo encuentros con el ejido para hablar sobre el tema, así como con el Sapac. Añadió que se prevé que sea este último organismo el que cubra todos los gastos que se puedan generar para estas acciones.