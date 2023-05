Crisis de agua, otomíes sin servicio

Barrios como El Cuisillo, El Rincón, Yosphí, La Piní y El Bothé siguen sin tener servicio de agua en sus hogares, reportaron vecinos de estas localidades pertenecientes a la zona indígena de San Ildefonso Tultepec en Amealco de Bonfil, situación que los mantiene en alerta al no poder hacer sus actividades cotidianas.

Delia González, de la comunidad de El Rincón, mencionó que ya llevan un mes sin agua, y que es una condición que les preocupa porque no se pueden bañar diario y ya se les terminó el almacén del tinaco, y que no han tenido respuesta de parte de la Comisión Estatal de Agua (CEA).

“Ya nos acabamos lo que había, aquí en el rancho tenemos gallinas, borregos y perros, les debemos de dar agua, pero ya ni para ellos hay, aquí cerca hay un bordo, pero no tiene nada de agua porque para acá casi no ha llovido, si vamos a la CEA nos dicen que es por fallas eléctricas del pozo, pero ya son muchos días”.

En el barrio de El Cuisillo, las necesidades de la gente, los ha llevado a que, vayan en busca del líquido al municipio de Aculco, perteneciente al Estado de México, ya que llevan varios días sin el agua, y esto les ha complicado incluso para poder lavar su ropa y desde luego asearse.

“Primero nos dijeron que los pozos estaban apagados por falta de luz, pero luego en las casas si hay, en realidad no sabemos si se están llevando el agua, aunque es lo que nos hacen pensar con estos cortes. Lo peor de todo es que no nos dicen para cuándo va a regresar, o qué podemos hacer, ni pipas mandan”.

Para el caso de El Bothé, el señor Esteban García, mencionó que las cosas no son distintas ahí, puesto que “aquí en el Bothé cada año a partir de febrero nos cortan el agua hasta tres semanas continuas y se normaliza el servicio hasta por agosto, se han hecho varias quejas y preguntas sobre por qué no tenemos agua y la respuesta de los de comisión de agua nos dicen, es que no hay agua”.