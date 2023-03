PRD pide frenar la “calentura electoral”

Hay que esperar los tiempos y no entrar en la “calentura electoral”, afirmó el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Querétaro, Diego Armando Urías Hernández, esto al ser cuestionado sobre si el instituto político que encabeza en la entidad estaría conformando una alianza en lo local para los comicios de 2024, tal y como se ha establecido en otros estados de la república.

Refirió que hoy por hoy no son los tiempos para pensar en una alianza electoral en conjunto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido Acción Nacional (PAN) para contender por algunos cargos en los comicios de 2024. Sin embargo, dijo, han existido acercamientos con ambos institutos políticos sin que se haya definido aún nada.

Local El PRI no se cierra a alianzas: dirigente

Asimismo, destacó que por el momento en el estado el PRD ha marcado una ruta para contender solos en las elecciones del siguiente año. No obstante, afirmó que el Partido de la Revolución Democrática en lo local no está cerrado a la posibilidad de crear una alianza con los dos institutos políticos antes mencionados.

“En el tema local que ha platicado, ha habido acercamientos con los otros institutos políticos en una cordialidad política. No se ha definido, nosotros llevados una ruta como PRD de ir solos a las contiendas en lo local, pero no estamos cerrados también (a) posibilidades más adelante. Yo les decía, y lo he comentado en otras ocasiones, esperemos los tiempos. No estemos, en lo que yo le he denominado, la calentura electoral porque todavía no son los tiempos”, comentó.

Referente al municipio de San Juan del Río, dijo que el PRD está implementado en la demarcación nuevos perfiles en la demarcación para de esta forma robustecer las bases que el partido político. En ese sentido, recordó que en las elecciones pasados no obtuvieron los resultados deseados, pero, afirmó, en los siguientes comicios se remontará con los nuevos perfiles y las nuevas estructuras.

Añadió que en la construcción de la estructura también se espera que las y los personajes que anteriormente estuvieron militando en el partido se reintegren al proyecto que actualmente trabajan a nivel estatal y con ello obtener buenos resultados en el 2024.

“Remontaremos con nuevos perfiles, con nueva estructura y también esperando que las y los compañeros que estuvieron, y han estado en el partido, se reintegren a salir adelante con este nuevo proyecto que estamos encaminando desde la dirección estatal y poder salir adelante, pues victoriosos en el 2024”, apuntó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, dijo que en las próximas semanas estarían tomando protestado a los integrantes de la Coordinación Municipal del PRD en San Juan del Río. Añadió que el miércoles se tomó protesta a Raúl Orihuela González como Coordinador Regional del PRD en el estado.