Alianza es lo mejor para el país: Marcia Solórzano

La alianza legislativa conformada en la Cámara de Diputados por las fracciones del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) continuará en este nuevo periodo de la LXV La Legislatura pues se ha visto que es lo mejor para el país, afirmó la diputada federal por el II distrito de Querétaro, Marcia Solórzano Gallego.

Indicó que la alianza entre los tres institutos políticos ha creado en la Cámara de Diputados un contrapeso a la fracción mayoritaria del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Agregó que más allá de obtener beneficios partidistas a través de esta acción, el beneficio es directo para el país, toda vez que se esta unión ha permitido frenar algunas reformas que alteran la constitución.

“La alianza se retomó y pues hemos visto que es lo mejor para el país, no como fracciones partidistas, si no para el país. Lo mejor es la alianza, en donde se ha visto que con este contrapeso que hemos tenido sobre todo para no hacer pasar reformas que alteren la constitución y afecten a nuestro país. Hemos visto que este contra peso y esta unión ha hecho que no se han barbaridades con nuestro país”, comentó.

Fue el año pasado cuando los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD promovieron la creación de una alianza legislativa para evitar la aprobación en el Congreso de la Unión de todas las reformas constitucionales impulsadas por el Ejecutivo Federal. Esta alianza sería un reflejo de la unión electoral que los tres partidos hicieron y denominaron como “Va por México”.

El primer resultado favorable de esta alianza fue la no aprobación del proyecto de reforma en materia energética que impulsaba desde Palacio Nacional el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Fue en abril de 2022 cuando el proyecto se discutió y no alcanzó la mayoría calificada, razón por la que no fue aprobado.

Luego de esto, en junio, la alianza legislativa opositora a Morena se fortaleció e impulsó una moratoria constitucional, la cual, según los integrantes, solo tendría impacto en las reformas constitucionales en materia electoral y de la Guardia Nacional promovidas desde el Ejecutivo Federal.

Sin embargo, a pesar de que se observaba una unión entre las fracciones de los tres partidos políticos, en septiembre pasado hubo un desencuentro entre PAN y PRI, esto debido a que la diputada federal e integrante del partido tricolor, Yolanda de la Torre, presentó la iniciativa de ley para prorrogar hasta 2028 la presencia de militares en las tareas de seguridad en las calles.

En ese momento, diputados del PAN acusaron al PRI de incumplir los acuerdos establecidos en la agenda de la alianza legislativa, así como los suscritos en la moratoria constitucional. A pesar de los desencuentros que han tenido en el camino, para este 2023 los tres partidos políticos decidieron aliarse nuevamente para hacer frente a Morena en la Cámara de Diputados.