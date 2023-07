Plaga de chapulín amenaza ejidos de San Juan del Río

Un gran incierto se comenzó a presentar entre los campesinos del ejido de El Sitio del municipio de San Juan del Río, tras la presencia de la plaga de chapulín, cuyo insecto, advirtieron que de no ser controlado dejará como consecuencias, serias afectaciones.

Así lo manifestó un grupo de productores durante la entrega de Fertilizantes para el Bienestar en la comunidad de La Llave a donde acudió el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), en el estado, Benito de Jesús Olvera Muñoz, a quien le solicitaron mayor apoyo por parte de la dependencia que encabeza para evitar la proliferación acelerada de la plaga en los cultivos.

“Hay mucho chapulín chiquito, si quisiéramos que nos apoyarán con un programa para que no se nos junte tanto, ya sabemos que no lo vamos a terminar nunca pero, controlarlo, eso si se va a poder, desde que comenzaron las primeras precipitaciones ya al otro día comenzó a parecer, está chiquito pero si no se controla, dejará afectaciones”.

Aseguraron que son 82 ejidatarios y cada uno cuenta con un promedio de ocho hectáreas, es por ello, que pidieron el apoyo de las autoridades para evitar daños en las siembras, debido a que los insectos que hoy se tienen, se multiplicarán para las siguientes semanas, periodo en el que dijeron que se espera un mejor desarrollo del maíz.

“En otros años yo he visto que nos han apoyado, nos llevan fertilizante y nosotros lo aplicamos, ya cuando hay elote, todo se lo come, ya luego eso es pura pérdida para nosotros, nos afecta todo el tiempo”.

Por lo anterior, es que los campesinos del ejido de El Sitio solicitaron el apoyo a las autoridades agrícolas para evitar pérdidas en sus cultivos por la presencia de esta plaga, que dijeron, se aparece con las primeras lluvias en el municipio.