Preocupa violencia contra la mujer: PRI

Las cifras registradas en estadísticas oficiales sobre los casos de violencia familiar que hay en San Juan del Río es preocupante, pues demuestran que es un problema que está creciendo y donde las principales víctimas son mujeres y menores de edad, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que la violencia ejercida desde el hogar en contra de estos sectores es una problemática constante y en aumento en el estado de Querétaro, principalmente aquella donde se violenta a la mujer. Dijo que según datos del Gobierno Federal, Querétaro se ha posicionado entre los primeros lugares a nivel nacional en violencia de género.

Local En aumento violencia psicológica en San Juan del Río

Respecto a San Juan del Río, afirmó que este ocupa el segundo lugar en casos de violencia familiar a nivel estatal, tal y como lo reflejan las estadísticas que mes con mes presentan instancias como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Añadió que esto representa una falta de estrategia por parte de las dependencias competentes para atender el problema e incluso aseveró que de mantener una actitud pasiva ante la situación, los casos incrementarían y se corre el riesgo de estas incidencias se transformen en violencia feminicida.

“Según las cifras oficiales, en el estado somos el primer lugar en violencia contra la mujer. No lo digo, no lo dice el partido, lo dicen las estadísticas. Sin duda es un tema que ha estado creciendo. No somos el primer lugar en feminicidios, pero podemos llegar a serlo. O sea, si ya somos primer lugar en violencia familiar, violencia en contra de la mujer, que tanto nos falta para llegar a eso. Y reitero, esto que se está presentando es muy preocupante”, comentó.

Aseguró que muchas de las agresiones que sufren las mujeres provienen de sus propias parejas y que uno de los factores para incrementar la violencia suelen ser los problemas de alcoholismo y drogadicción. Aunado a ello, apuntó que en los hijos también repercute de manera el entorno violento que puede convertirse en hogar.

Recordó que en muchos casos las mujeres agredidas suelen normalizar la violencia, lo cual resulta desfavorable, pues las agresiones no paran y pueden ir en aumento hasta llegar al punto de poner el riesgo la vida e integridad de la víctima.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“En muchas veces ocasiones la violencia se normaliza, la mujer lo ve normal y algo que es muy preocupante que la mujer debe considerar es que la violencia te va quitando la voz. Esto muchas veces es precedido por el tema de las adicciones. Con las adicciones la mente se nubla, se pierde la noción y es cuando violentan no nada más a la mujer, sino también a los hijos. Entonces, no solo está en riesgo la vida de la mujer, sino que está en riesgo la vida de los niños”, concluyó.