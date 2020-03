Prevención en otomí

Alumnos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) campus Amealco de Bonfil, grabaron un vídeo para prevenir la propagación del Covid-19 en lengua materna, como parte de un mensaje incluyente para los miles de habitantes de las dos zonas indígenas de la demarcación.

Se trata de Fabiola Morales Eduardo y Raúl Miguel Benito, quienes en 1:27 minutos hablan acerca de la importancia de quedarse en casa a través del mecanismo de “Susana Distancia”, que implementa el gobierno federal, además de promover condiciones de higiene en cada una de las familias otomíes.

Los jóvenes enfatizaron en cambiar las formas de saludar para evitar el contacto con las personas, utilizar constantemente el jabón para mantenerse lejos del coronavirus, y precisaron que este periodo tal vez se prolongará por los siguientes meses y después volverán a reanudar los usos y costumbres que se tienen en los pueblos originarios de Amealco.

"Si vas a Amealco, San Juan del Río, Querétaro o México, cuídate mucho para que a tu regreso no contagiar a otros. Si sales de tu casa lávate bien las manos antes de salir y al momento de regresar, asea frecuentemente tu casa, no tengas miedo, si nos ayudamos todos, nada nos pasará. Toma agua de limón, de naranja, come nopales y quelites", señalan en el video.

A través de este proyecto la UAQ con el apoyo de los jóvenes originarios de las comunidades otomíes, buscan tener un mayor enlace para tomar medidas preventivas, sobre todo porque hay una gran concentración de personas que aún hablan el hñähñö.