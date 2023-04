Previenen y combaten corrupción en Tequisquiapan

Servidores públicos del gobierno municipal de Tequisquiapan, participaron en un taller anticorrupción con el cual buscan prevenir, combatir y erradicar las malas prácticas dentro de las funciones que tienen al servicio de la población.

Para ello, el secretario de la Contraloría del estado de Querétaro, Oscar García González y el presidente municipal del Pueblo Mágico, José Antonio Mejía Lira, realizaron la entrega de los reconocimientos a los 562 servidores públicos de varias áreas que participaron en esta acción.

El evento se realizó en el patio principal de la presidencia municipal y desde este lugar, el titular de la Contraloría queretana, Oscar García González resaltó que hoy la entidad ocupa el primer lugar a nivel nacional, en donde menos se percibe la corrupción, de acuerdo a varios organismos internacionales encargados de efectuar las evaluaciones.

“Tequisquiapan está tomando dos conceptos, primero transparencia, es decir, que está haciendo Tequisquiapan en gobierno y eso lo muestran los portales, eso lo muestra la apertura, eso lo muestra los resultados que están obteniendo, y la rendición de cuentas, el segundo concepto, cero observaciones, eso no es fácil, tenemos municipios en todo el país que deben cinco mil millones de pesos a la federación, Tequisquiapan cero pesos, cero observaciones, cero montos por aclarar, cero sancionados”.

En materia de percepción de la corrupción, a pesar de que México ocupa el lugar 131 a nivel internacional, insistió en que hay organismo internacionales que continuamente evalúan a todos los estados mexicanos y la entidad ocupa siempre buenos lugares, debido a que es donde menos se percibe la corrupción.

Por su parte el alcalde, José Antonio Mejía Lira, dijo que este tipo de reconocimientos hoy hacen de Tequisquiapan un referente no solo a nivel estatal si no a nivel nacional, debido a sus buenos resultados y cero observaciones por parte de la federación, si acaso, dijo, solo una por parte de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro (ESFE), que fue calificado como no grave y que hoy se encuentra con una resolución administrativa.

“Prevención, combate, erradicación, la corrupción no inicia ni termina en el servicio público, se esparce y genera también en los espacios privados, se nutre de las componendas, el pacto en lo oscurito, los privilegios, el poder sobre la justicia y el arreglo censurado, a nosotros como transición democrática, nos tocaba acabar con las prácticas de administraciones anteriores, donde la corrupción secuestraba cada espacio de la vida administrativa, gobernantes que en ejercicio de su mandato, olvidaron lo que era servir y se sirvieron que antepusieron siempre el interés privado por encima del interés público”.

De esta manera es como el secretario de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Jorge Sánchez Martínez, aseguró que esta política se creó con la finalidad de analizar la problemática, a fin de fortalecer los principios que integran el servicio público y cubrir de esta forma las necesidades de la sociedad queretana, con el objetivo de prevenir, combatir y erradicar la corrupción.

