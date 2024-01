PRI no aceptará a oportunistas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Juan del Río no aceptará a personas oportunistas que quieran ver en el instituto político una plataforma para posicionarse en el siguiente proceso electoral sin antes haber trabajado con y por el priismo sanjuanense, señaló la dirigente local del partido tricolor en la demarcación, Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que aquellos perfiles que estén interesados en encabezar alguna candidatura por el PRI en San Juan del Río deberán haber trabajado por y para el partido en los últimos meses. Afirmó que sería una injusticia nombrar como candidatos a personas que no se han preocupado por el instituto político ni han estado cerca de la militancia en el último par de años.

“Los que se quieran involucrar y ser candidato o candidata del partido, pues necesitarán sumarse ya en este momento, porque tenemos nosotros casi dos años de trabajo y lo justo sería que empezaran a trabajar con nosotros. No vamos a aceptar a personas que vengan de un día para otro, no es justo. Lo hemos platicado dentro del comité y no se nos haría lo justo”, comentó.

Puntualizó que si bien el Comité Municipal del PRI está abierto para todos los militantes y simpatizantes, uno de los aspectos a considerar es que estos personajes sumen de manera positiva al instituto político. Añadió que la dirigencia local está dispuesta a apoyar a los aspirantes siempre y cuando estos hayan demostrado un orgullo e interés por el bien del partido tricolor.

Asimismo, aseguró que en la actualidad en el priismo sanjuanense no existen disputas internas. Además, agregó que hay perfiles competentes para encabezar alguna de las candidaturas en las próximas elecciones, tal es el caso de Adriana Meza Argaluza, Giovanni Contestabile Borbolla, Fabiola Pérez Valenzuela o Vania Camacho Galván.

“A las personas que trabajamos en el comité nos emociona que la gente levante la mano, porque nos gusta sumar. Estamos abiertos a que todo mundo levante la mano, pero tiene que sumar. Si una persona nos dice que tiene interés, pero no ha sumado nada al partido, pues eso no está bien. No es que vengan al comité diario, lo que nos importa es que se sientan orgullosos de su partido y tengan la camisa bien puesta”, apuntó.

Finalmente, la presidenta del Comité Municipal del PRI sostuvo que la intención es trabajar en unidad para alcanzar los objetivos planteados para la elección del próximo 2 de junio. Expresó que algunos de los propósitos son aumentar el número de votos en la demarcación y recuperar algunos espacios dentro del H. Ayuntamiento de San Juan del Río.