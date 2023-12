PRI tiene 7 perfiles para las federales: Abigail Arredondo

Gustavo Nieto, Guadalupe Cárdenas, Mario Calzada, Alejandro Arteaga, Graciela Juárez y Délvim Bárcenas son algunos de los perfiles priistas que buscan las diputaciones federales a los distritos 1, 4 y 5, de acuerdo con la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Abigail Arredondo Ramos, presidenta estatal del PRI, reveló que para el distrito V federal han levantado la mano la exdiputada local Guadalupe Cárdenas, el exalcalde de El Marqués Mario Calzada y la diputada local Graciela Juárez.

Local PRI aprueba iniciar pláticas con fuerzas de coalición

Para el distrito I federal están el dirigente de CNC Joaquín Montenegro, el exalcalde de Colón Alejandro Arteaga, la exregidora de Cadereyta de Montes Alejandra Carlota Hernández, la exdiputada federal Délvim Bárcenas, el exalcalde de Tequisquiapan Antonio Macías, la exdiputada local Karina Careaga y el exalcalde de San Juan del Río Gustavo Nieto.

Mientras que para el distrito IV federal, en el cual contenderán sin alianza con Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), están el excandidato a diputado local Jair Miquel, el líder de Movimiento territorial Óscar Altamirano y la excandidata a diputada local Schoenstantt Chantal Cabrera.

“Todavía no tenemos con exactitud los nombres, sí la lista sigue aumentando, y qué bueno, pero es la típica que dicen ‘es que no tienen a quién’, claro que hay actores, hombres y mujeres competitivas y competitivos que tienen interés en poder ser candidatas y candidatos en el distrito 1, 5 y 4, que hay que recordar que no quedó dentro de la alianza”, dijo.

Local FAM en Querétaro sólo será parcial: Arredondo

Recordó que la convocatoria para el registro de quienes aspiran a una diputación federal, dentro y fuera de la alianza “Fuerza y Corazón por México”, se emitió hace unas semanas; sin embargo, la determinación de las precandidaturas aún no se formaliza y será en febrero cuando los nombres finales se den a conocer.

Asimismo, recordó que la definición de las candidaturas locales será a través de la comisión de postulación de candidatos, lo cual ya fue notificado al Instituto Electoral del estado de Querétaro (IEEQ), mientras que en enero se informará sobre si habrá o no alianza local.

“Ya informamos al instituto electoral cuál va a ser el método, en la comisión política permanente se votó que va a ser a través de la comisión de postulación de candidatos y ya se informó eso al instituto. Tenemos hasta el 19 de enero para informarle al instituto de igual forma si vamos a ir en coalición o no”, comentó.

Agregó que, posterior a definir si habrá alianza, en febrero de 2024 se emitirán las convocatorias para los cargos locales de diputaciones y presidencias municipales.

“Hasta pasando enero, hasta que nosotros ya hayamos presentado si es que va a haber coalición o no, febrero es el mes donde vamos a estar trabajando con las convocatorias”, mencionó.