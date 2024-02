Productores de La Estancia afirma que su situación es crítica

La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de San Juan del Río mantiene un contacto permanente con los pescadores de la comunidad de La Estancia, esto con el fin de ayudarlos en lo que sea necesario para hacer frente a la situación que viven derivada de la falta de agua de la presa Constitución de 1917, dio a conocer el titular de dicha dependencia, Roberto Jiménez Salinas.

Manifestó que sobre la mesa hay algunos proyectos para apoyar a las personas que se dedican a esta actividad, entre los que se encuentran el cultivo de peces en jaulas, así como la instalación de estanques para tener una producción más controlada. Señaló que ambas son propuestas y que están dialogando con los pescadores para ejecutarlas.

Local Pesca se muere en La Estancia por la sequía

“El proyecto que tenemos con ellos es que se hagan jaulas, pero para que estén las jaulas necesitamos el agua. La otra es obviamente tener los estanques, como tipo invernadero, pero se requiere otro trabajo alterno, muy sofisticado, para lo cual requieren ellos ingresar a un proceso de capacitación que no estar corto. Para eso estamos, para apoyarlos en lo que necesiten”, comentó.

Dijo que se ha mantenido un contacto permanente con el representante de la Asociación de Piscicultores, esto con el fin de encontrar estrategias para apoyar a este sector que se ha visto afectado por la sequía que ha azotado en el municipio desde el año pasado.

Asimismo, dijo que se ha presentado el fenómeno de la muerte de peces en la presa Constitución de 1917, esto debido a que ante la falta de agua no existe la oxigenación suficiente para que estas especies sobrevivan. De acuerdo con el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este embalse se encuentra al 2.59 por ciento de su capacidad máxima.

“Estamos trabajando con la Asociación de Piscicultores, a través del técnico que ellos nos indicaron. En este momento la presa no tiene, agua y cualquier cosa que afecte la oxigenación del agua, los peces van a morir. No necesariamente que haya una contaminación, si no hay la suficiente agua y que esta esté en movimiento, que tenga aireación, que se oxigene, los peces van a morir”, explicó.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por otra parte, pescadores de la comunidad de La Estancia afirmaron que la situación en la que se encuentra la presa se ha vuelto crítica para este sector, toda vez que las cantidades de peces que atrapan han disminuido de manera considerable. Inclusive, señalaron que varias personas han decido desistir de esta actividad para buscar otras fuentes de empleo que les sean más redituables.