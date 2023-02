Proyectan más vías alternas a la carretera 57

La búsqueda de acciones para que existan vías alternas a la carretera federal 57, y con ello evitar accidentes mientras se ejecutan las mejoras de infraestructura persisten, destacó el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Kuri González, al mencionar que, estos puntos se han tocado ya con el edil de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia.

Indicó que, uno de los puntos para el desahogo de la vía, es bajando de Palmillas a San Juan, justo en el entronque con la comunidad de San Francisco, pero además se tiene proyectada la rehabilitación después de avenida Tecnológico hacia el Nuevo Parque Industrial, para quienes entren hacia la zona oriente.

Sostuvo que, uno de los obstáculos que tienen para la cuestión de mayor infraestructura, son los recursos, puesto que no alcanzan para todas las obras que se buscan llevar a cabo para desahogar la transitada 57, y más por el número de percances que se han registrado recientemente.

“En eso estamos, la verdad es que no lo quiero asegurar aún, si me lo pidieron, el alcalde me lo está pidiendo mucho y estamos viendo, de donde podemos bajar la lana, pero en este momento no está confirmado. Estamos consolidando el tema de la liberación de vía, de aquellos que quieran entrarle a hace la carretera de una forma concesionada”.

Kuri González recordó que, múltiples voces que han manifestado estrategias para la movilidad en este tramo, justo de San Juan del Río, ya que, incluso el diputado, Guillermo Vega Guerrero ha puesto sobre la mesa la cuestión de que otra vía rápida hacia la capital del estado sea Galindo – Los Cues.

“El miércoles que viene voy a estar yo también en el SICT, parte de los temas que traigo es lo que le propuse al presidente (de México) de ampliar la carretera 57 y carreteras alternas que pueden ser”, resaltó.

Añadió que, la próxima semana va a tener una reunión con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones (SICT) en la que se pondrían estos temas sobre la mesa, esperando que, las necesidades de Querétaro, tengan un auge importante sobre todo en materia de vías alternas para este y otros tramos de la entidad.