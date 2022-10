Queja vecinal por los robos en La Estancia

Los robos en La Estancia no dan tregua. En la última semana sujetos adictos a las drogas originarios de la localidad y planamente identificados han hurtado el cable de cobre empleado en las instalaciones eléctricas en algunos puntos de la comunidad, así como dos medidores de luz, dio a conocer la delegada municipal de este sitio, María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Detalló que los hechos que se han presentado en los últimos días han sucedido en el kiosko de la comunidad, donde sujetos desprendieron y se llevaron el cableado de la energía eléctrica, y en el acceso de la comunidad, específicamente en el tramo que va del Cecyteq a la escuela secundaria de la localidad, donde sucedió los mismos. Dijo que este último caso es el más preocupante, ya que genera un entorno de inseguridad para los alumnos que transitan por esta zona durante la noche.

“Lo que estamos reportando ahora es el cableado del alumbrado público que va en toda la entrada de La Estancia que cubre el Cecyteq y la secundaria. Ahorita, por esta situación, la están pagando varios chicos de las escuelas, la están pasando mal, existe un riesgo para ellos en la oscuridad porque estas personas se robaron el cable”, comentó.

Indicó que actos delictivos como estos ponen en riesgo la seguridad e integridad de los jóvenes que acuden a estas instituciones educativas. Añadió que además de la instalación eléctrica, sujetos han robado medidores de agua, tubos de cobre y recientemente medidores de luz. En este último caso, dijo, se han detectado dos incidencias, una al interior de la comunidad y otro en la Capilla de San Miguel Arcángel, ubicada en el acceso de la localidad.

Refirió que todas estas incidencias causan un daño material y económico a las familias de La Estancia, pues de manera recurrente los habitantes deben de aportar recursos de su bolsillo para reponer lo robado. “Es mucho el daño que causan. El cualquier descuido pasan y quitan el medidor o quitan el cable y eso se ha vuelto un poquito frustrante”, apuntó.

Afirmó que quienes compran lo robado por estos sujetos se vuelven cómplices y contribuyen a que estas prácticas continúen en la comunidad. En ese sentido, hizo un llamado a la población para denunciar las incidencias delictivas de las que puedan ser víctimas y para no comprar materiales cuya procedencia sea ilícita.

“Es frustrante porque la gente compra esos materiales. Si no tienes quién te compre eso, no vas andarlo robando, pero algún mercado y lamentablemente no hemos dado con quiénes compran ese cable o para qué les sirve, para que lo necesitan”, concluyó.