Realizan colecta para apoyar a menor lesionado

El equipo de la Delegación Municipal de La Estancia ha iniciado una colecta a fin de apoyar de manera económica a la familia de Mateo “N”, el menor de 4 años que resultó lesionado a causa de una bala perdida durante una riña suscitada el pasado 21 de septiembre en una de las calles de la comunidad, dio a conocer la autoridad auxiliar de este sitio, María Iris Patricia Olvera Jaramillo.

Señaló que varias organizaciones de La Estancia se han unido a esta causa, debido a que los gastos derivados de las atenciones médicas que ha tenido el menor de edad suman una cantidad de dinero considerable. Según estimaciones de algunos familiares, por las intervenciones quirúrgicas que requiere Mateo “N” se calcula que sea necesario el monto de 250 mil pesos, aproximadamente.

“Sabemos la situación en la que está el pequeño, en la que está su familia, por eso algunas organizaciones de aquí de la comunidad han comenzado a recaudar fondos, nosotros también comenzamos con la colecta, estamos pidiendo apoyo. Estamos haciendo boteo entre la comunidad para apoyarlos porque los gastos sí son grandes (…). Esta es la labor humana que hace la comunidad, el apoyo moral, social que tenemos como comunidad para con el niño y su familia”, comentó.

Refirió que este acontecimiento conmocionó a la comunidad, pues fue la primera vez que se suscitaron este tipo de hechos. Asimismo, lamentó que entre los habitantes de La Estancia no exista concordia, ya que, dijo, recientemente se ha visto un incremento en el número de riñas donde participan especialmente jóvenes.

“Fue un suceso que a muchos en la comunidad nos conmocionó, que a muchos nos afectó en gran medida esta situación. Es impactante la manera en que pasa en otros lugares, lo vemos en otros estado que hay lesionados por bala perdida, no lo veíamos cerca, pero el miércoles pasado sucedió en La Estancia, todo gracias a una riña por personas que hasta el momento no se puede llevar bien y que lamentablemente no existe una armonía entre todos los miembros de la comunidad”, mencionó.

Indicó que las personas interesadas en donar podrán acercarse a las instalaciones de la Delegación Municipal, donde se colocaron algunas alcancías para la recaudación de fondos. Añadió que en los próximos días se estarán llevando a cabo algunas rifas en la comunidad con el mismo propósito.