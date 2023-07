Rechaza PRI a “adelantados” de Morena en lo local

Al igual que las “corcholatas” que buscan la Presidencia de la República, algunos morenistas de San Juan del Río siguen los pasos de dichos personajes y han comenzado a pintar sus nombres o apodos en bardas de distintas zonas del municipio, actos que están fuera de la ley por no respetar los tiempos electorales, afirmó la presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carmen del Rosario Nieto Chávez.

Refirió que en las últimas semanas se han observado en distintos espacios del municipio la pinta de bardas con nombres y apodos de personajes relacionados con la política de San Juan del Río. Indicó que dichos espacios tienen colores alusivos al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), lo que podría interpretarse como una promoción de cara al proceso electoral de 2024, la cual estaría fuera de tiempo.

Local Critica PRI arranque para elección de candidato en Morena

“Vemos que los de Morena, aquí en lo local, también ya andan de adelantados, andan brincando unos, por un lado, otros por otro. Se ven ya algunas bardas pintadas con los colores de Morena y con nombres o apodos de personas que están relacionadas con este partido. Se están adelantando, no es equilibrado, no es equitativo. Los otros partidos estamos esperando los tiempos que nos corresponden, pero sabemos que así se manejan ellos”, comentó.

En semanas recientes, en distintos puntos de la ciudad se ha observado la pinta de bardas con el nombre de los aspirantes a la candidatura presidencial del partido en el poder. Pero, también, han aparecido muros estampados con nombres relacionados con la política sanjuanense. Uno de los casos es el de Gerardo Sinecio, hijo del diputado local, Armando Sinecio Leyva y de la regidora de Morena, Rosa María Ríos García.

Otro asunto similar, son las bardas pintadas en favor de a Claudia Sheinbaum Pardo, donde a un costado del nombre se lee “#Güero”, esto en una posible alusión a Edgar Inzunza Ballesteros, personaje a quien apodan de esa manera.

El ex panista se integró a las filas de Morena desde el proceso electoral anterior y se le ha visto simpatizar con la corriente de la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México. De hecho, en un foro realizado por morenistas en enero pasado en favor de Sheinbaum Pardo, desde el templete alguien le grito a Inzunza Ballesteros “Ya estás con Claudia al cien, ¿verdad? Aquí ya no hay turismo político”, a lo que el ex panista asintió con la cabeza y levantando el pulgar.

Finalmente, la dirigente local del PRI señaló que el arranque de la promoción de los aspirantes presidenciales marca la pauta para que en lo local los morenistas que buscan un cargo en el 2024 comiencen a posicionarse a pesar de que están fuera de los tiempos que marca la ley.